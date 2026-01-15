José Mourinho alarma a Colombia con la lesión de Richard Ríos de cara al Mundial 2026

Iban 44 minutos del primer tiempo cuando una jugada absolutamente desafortunada desencadenó en una preocupante lesión de Richard Ríos. El colombiano disputaba un balón con el futbolista del Porto Gabri Veiga, cuando estaba a punto de finalizar la primera etapa del encuentro correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa de Portugal.

Enseguida se encendieron las alarmas en el banquillo en el que estaba ubicado José Mourinho, puesto que el exFlamengo y Palmeiras no era capaz de reincorporarse por sus propios medios, al acusar un fuerte dolor en su brazo derecho (por eso fue reemplazado. En su lugar ingresó Heorhiy Sudakov). Es más, los asistentes del cuerpo médico del Benfica debieron ingresar para retirarlo del campo de juego en camilla.

Semejante situación alertó tanto a Mou (quien lo precisa para el resto de la temporada) como a todo Colombia, puesto que quedan prácticamente 5 meses para lo que será el debut del combinado cafetero en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (será frente a Uzbekistán el 18 de junio en el Estadio Azteca).

Encima, una vez consumada la derrota de Benfica 1 a 0 ante el Porto, José Mourinho, en rueda de prensa, se refirió al contratiempo de Richard Ríos con clara intranquilidad. ”Tiene una lesión importante”, respondió el exestratega del Real Madrid e Inter de Milán, entre otros. Y ante la insistencia de la prensa, que le repreguntaron si era ”grave”, Mourinho volvió con un ”importante”.

Sin embargo, aunque las próximas horas serán claves para saber el cuadro de la dolencia tras pertinentes chequeos médicos, el timonel del elenco de Lisboa se mostró optimista: “Un jugador con la mentalidad de Ríos afronta las lesiones de forma diferente a otros jugadores. No significa que vaya a jugar contra el Rio Ave, pero creo que nos ayudará esta temporada”.

Benfica precisa de Richard Ríos para remontar en la Primeira Liga y pelear en la Champions League

La temporada 2025/2026 del Benfica lejos está de ser la ideal. Acaba de ser eliminado de la Taça de Portugal por su archirrival el Porto, quien encima le saca 10 puntos de distancia en la tabla de posiciones de la Primeira Liga.

Encima, en la UEFA Champions League, de momento, se está quedando afuera, incluso, de los Play Off para los Octavos de Final (asoma en el puesto 25 de la clasificación de la Fase de Liga), por lo que sus próximos compromisos frente a Juventus y Real Madrid serán claves para determinar su continuidad en la competencia continental.

En síntesis

Richard Ríos salió en camilla por una lesión en el brazo ante Porto.

José Mourinho confirmó que la dolencia es importante tras la eliminación del Benfica.

Colombia debuta en el Mundial el 18 de junio ante Uzbekistán en el Azteca.