Porto se burla de José Mourinho al eliminar al Benfica de la Copa de Portugal

La tensión entre el FC Porto y el Benfica de José Mourinho tuvo un segundo capítulo tras el pitido final del árbitro Fábio Veríssimo. Porque resulta que después de eliminar a las Águilas en los Cuartos de Final la Copa de Portugal, los Dragones lanzaron un dardo envenenado en redes sociales contra José Mourinho.

¿Qué fue lo que pasó? Todo comenzó con la conferencia de prensa en la previa del encuentro que se disputó este miércoles 14 de enero. El exentrenador del Real Madrid, Inter de Milán y Tottenham, entre otros, fiel a su estilo había calentado el clima al asegurar que el Porto era un equipo “fácil de analizar” basándose solo en estadísticas y porcentajes.

La respuesta del Porto no tardó en llegar luego de ganar 1 a 0 con el tanto de Jan Bednareck. “Fácil de analizar, difícil de vencer”, lanzó el club en cuestión en sus cuentas de redes sociales con una imagen del festejo de los futbolistas en medio de la victoria en el Clásico de Portugal.

Ahora, los dirigidos por Francesco Farioli (que además lideran la tabla de posiciones de la Primeira Liga), esperan rival en la Semifinal de la Copa de Portugal, en donde se podrá enfrentar a Torreense, Fafe o al ganador de Sporting de Lisboa vs. AVS Futebol.

José Mourinho dijo que el Benfica no mereció perder

Luego de la eliminación sufrida en los Cuartos de Final de la Copa de Portugal ante el Porto, José Mourinho, en conferencia de prensa, dio a entender que el resultado le pareció injusto: ”El mejor equipo perdió. El mejor equipo no marcó y le hicieron un gol, y punto. Controlamos el partido a nuestro antojo contra un equipo con mucha intensidad, un equipo de atletas, gente que corre mucho y presiona mucho”.

En esa misma línea, argumentó: ”El Benfica dominó el partido de principio a fin. Pero nos encajan un gol a balón parado donde, debido a las ausencias, los jugadores que estaban fuera de la zona y en marcaje individual eran Dahl , Barreiro y Dedic”.

Y para cerrar, resaltó que sintieron las ausencias de Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea: ”Trabajamos mucho en jugadas a balón parado defensivas hace dos días. Sabíamos que no teníamos a Otamendi , Enzo… Sería arriesgado poner a Enzo. Controlamos el partido, sin muchas ocasiones de gol, pero con un dominio que me pareció claro”.

En síntesis

