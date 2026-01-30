La decisión del Arsenal que sacaría a Piero Hincapié del equipo

Una sorpresiva noticia llega desde Inglaterra sobre el Arsenal y en caso de darse podría haber un efecto dominó que afecte a Piero Hincapié. El defensor ecuatoriano podría ver a uno de sus hombres de confianza dejar el equipo.

El medio Matchday Central señala que la directiva del Arsenal está muy molesta con Mikel Arteta tras la derrota del Manchester United y le ha puesto como condición para seguir ganar la Premier League.

Si los ‘gunners’ vuelven a dejar ir la primera división de Inglaterra, el DT español será despedido. Un nuevo entrenador podría no tener en cuenta al defensor ecuatoriano con la misma regularidad que hoy disfruta.

Así mismo las lesiones de Gabriel y de Saliba harían que el Arsenal piense en un nuevo defensor, lo que haría que haya más competencia para el ecuatoriano dentro del plantel.

Mikel Arteta fue clave en el fichaje de Hincapié por el Arsenal luego de que brillara por dos temporadas en el Bayer Leverkusen. En Alemania ganó el triplete doméstico.

El contrato de Piero Hincapié en Arsenal

El central ecuatoriano tiene un contrato hasta finales de esta temporada. Sin embargo, hay una obligación de compra sobre el pase de Hincapié, y si Arsenal no la activa, podría hacerlo Bayer Leverkusen. Lo más probable es que el ecuatoriano se quede en Londres por los siguientes años.

