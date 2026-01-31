Kendry Páez fue presentado en River Plate y así reaccionaron los hinchas: “Tiemblan los boliches de Buenos Aires…”

Kendry Páez fue protagonista de una de las presentaciones más importantes de River Plate en los últimos meses. El jugador de 18 años no dejó indiferente a nadie, y tras su polémica salida de Francia, algunos se hicieron eco en los comentarios al ecuatoriano.

En sus cuentas oficiales, River Plate presentó a su nuevo jugador. Anunciando que Kendry había firmado su contrato y era nuevo jugador del gigante del continente. Los hinchas, algunos, recordaron las polémicas del ecuatoriano y no creen que vaya a dejar su mejor rendimiento.

“Tiemblan los boliches de Buenos Aires… Ojalá se ponga las pilas“. “Llegó un reguetonero al Club… Parece mas que va a un concierto que a ponerse los botines…“. “Pónganle collar eléctrico y cerquen todos los boliches”, fueron varios de los comentarios al jugador.

Los boliches en Argentina son lo que en Ecuador se conoce como discotecas o clubes nocturnos. Estos comentarios llegan para el jugador ecuatoriano, tras revelarse sus polémicas en Francia donde su vida nocturna fue la principal protagonista.

Los comentarios contra Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

Se ve que River Plate sería la “última oportunidad” para Kendry Páez de demostrar y confirmar que sí es la gran joya del fútbol ecuatoriano que se vio hace pocos años. Las polémicas fuera de la cancha y un 2025 sin casi jugar le han pasado factura.

Los números de Kendry Páez en Francia

Páez no jugó durante el primer semestre de 2025, ya que tanto Chelsea como él vieron que lo mejor para su continuidad era la posibilidad de entrenar en Europa y dejar las polémicas en Ecuador. Después se fue a Francia, donde jugó un total de 21 partidos, solo marcó 1 gol y no dio asistencias. Lleva en cancha 718′ minutos.

¿Hasta cuándo firmó Kendry Páez con River Plate?

Kendry Páez firmó un contrato a préstamo con River Plate hasta mediados de 2027. Por lo cual, el volante ecuatoriano estará fuera de Europa por el siguiente año y medio, en una sesión muy larga de Chelsea. No se descarta que en este periodo se dé una venta.

