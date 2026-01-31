¿Sorpresa de la Noche Amarilla? A Barcelona SC llegaría un “nuevo” delantero

Barcelona SC ya fichó a Sergio Núñez y Darío Benedetto como sus nuevos delanteros para la temporada 2026. Además, el club ya tenía a Miguel Parrales en su plantilla. No obstante, ahora un nuevo nombre suena para el ataque del equipo de César Farías.

De acuerdo a la información de Gabryel Pacheco, Allen Obando regresaría a Barcelona SC para la temporada 2026 y sería el “nuevo” goleador de los amarillos. Sorprende esta decisión, porque el joven goleador estuvo a préstamo en la MLS y no pudo despuntar.

Obando fue la gran “promesa” de Barcelona SC hace pocos años, sin embargo, fue vendido a grupo Atlético de Madrid, luego prestado a la MLS, y no pudo acoplarse. Para sorpresa de todos, el goleador termina regresando a Ecuador y vestiría los colores del ‘Ídolo’.

Restan detalles para que se arregle un nuevo “préstamo”, aunque ya varios hinchas se cuestionan en qué condiciones se dio la venta del jugador y si de verdad, BSC recibió una transferencia por él. El futbolista no jugó casi nada en los Estados Unidos con el Inter Miami.

Allen Obando jugó en el Inter Miami. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, la llegada de Obando supone un “problema” para César Farías. Ahora mismo, el club tiene 4 delanteros para un solo espacio de titular. Están Parrales, Benedetto, Núñez y Obando, por lo cual, alguno se quedaría con poco espacio.

Los números de Allen Obando

Con la camiseta del Inter Miami, Allen Obando jugó un total de 7 partidos, pero solo tuvo una titularidad. El delantero acabó con 181′ minutos, lo que serían dos partidos completos. Evidentemente, este mal rendimiento le hace buscar nuevo equipo donde pueda jugar.

