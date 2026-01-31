Es tendencia:
Barcelona SC

¿Sorpresa de la Noche Amarilla? A Barcelona SC llegaría un “nuevo” delantero

Barcelona SC ya tendría otro delantero para la temporada 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

El nuevo delantero que tendría Barcelona SC para 2026
El nuevo delantero que tendría Barcelona SC para 2026

Barcelona SC ya fichó a Sergio Núñez y Darío Benedetto como sus nuevos delanteros para la temporada 2026. Además, el club ya tenía a Miguel Parrales en su plantilla. No obstante, ahora un nuevo nombre suena para el ataque del equipo de César Farías.

De acuerdo a la información de Gabryel Pacheco, Allen Obando regresaría a Barcelona SC para la temporada 2026 y sería el “nuevo” goleador de los amarillos. Sorprende esta decisión, porque el joven goleador estuvo a préstamo en la MLS y no pudo despuntar.

Obando fue la gran “promesa” de Barcelona SC hace pocos años, sin embargo, fue vendido a grupo Atlético de Madrid, luego prestado a la MLS, y no pudo acoplarse. Para sorpresa de todos, el goleador termina regresando a Ecuador y vestiría los colores del ‘Ídolo’.

Restan detalles para que se arregle un nuevo “préstamo”, aunque ya varios hinchas se cuestionan en qué condiciones se dio la venta del jugador y si de verdad, BSC recibió una transferencia por él. El futbolista no jugó casi nada en los Estados Unidos con el Inter Miami.

Allen Obando jugó en el Inter Miami. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, la llegada de Obando supone un “problema” para César Farías. Ahora mismo, el club tiene 4 delanteros para un solo espacio de titular. Están Parrales, Benedetto, Núñez y Obando, por lo cual, alguno se quedaría con poco espacio.

Los números de Allen Obando

Con la camiseta del Inter Miami, Allen Obando jugó un total de 7 partidos, pero solo tuvo una titularidad. El delantero acabó con 181′ minutos, lo que serían dos partidos completos. Evidentemente, este mal rendimiento le hace buscar nuevo equipo donde pueda jugar.

En síntesis:

  • Allen Obando regresará a Barcelona SC como refuerzo para la delantera en la temporada 2026.
  • El atacante ecuatoriano disputó 181 minutos en 7 partidos con el Inter Miami estadounidense.
  • El técnico César Farías contará con cuatro delanteros tras los fichajes de Benedetto y Núñez.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
