Atlético de Madrid vs. Barcelona será uno de los platos fuertes de la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Los colchoneros son favoritos tras sacar una ventaja de dos goles en el partido de ida. En caso de avanzar a las semifinales, también se asegurarán un paquete total de 40 millones de euros. Hay mucho dinero en juego.

Las sumas de la UEFA son claras. Quien sea el vencedor de la llave y pise las semifinales de la Champions League se llevará un premio de 15 millones de euros. Es el primer botín que disputan Barcelona y Atlético de Madrid. Hasta la fecha ambos clubes, y gracias a sus respectivas clasificaciones, ya tienen más de 35 millones de euros en premios entregados por parte del máximo ente del fútbol europeo.

En semifinales hay más dinero en juego. Atlético de Madrid o Barcelona se medirán por un lugar en la final de Hungría ante Arsenal o Sporting de Lisboa. Pisar la final de la Champions vale como mínimo 18 millones de euros. Es el monto que se lleva el subcampeón de esta edición. Quien salga campeón a finales de mayo percibirá en premios otros 25 millones de euros. En total, el nuevo monarca de Europa puede recibir 40 millones solo a modo de recompensa por UEFA.

Hasta la fecha el equipo que más dinero ha recibido en esta Champions es Arsenal. 71 millones de euros han facturado los Gunners gracias a su condición de líderes de la fase regular y gracias a clasificarse a los cuartos de final. Atlético de Madrid y Barcelona, necesitados de dinero en estas fechas y pensando en el mercado de verano, se juegan mucho más que un pase a semis. Sueñan con reinar en Europa por primera vez en su historia o por retomar el trono por primera vez desde el 2015.

Atlético de Madrid partirá con ventaja en la vuelta de Champions ante Barcelona: GETTY

Atlético de Madrid y Barcelona ponen en juego 40 millones en la Champions League. En la ida los culés cayeron en casa por 0-2. Tendrán que romper la historia para meterse en semis. La última vez que los colchoneros cayeron en este contexto fue en 1997. Con Diego Pablo Simeone, jamás han caído a 90 o 120 minutos en su casa por torneos de UEFA.

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Posibles alineaciones para Atlético Madrid vs. Barcelona

Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Alvarez. Esta apunta a ser la formación de Diego Pablo Simeone en el partido de vuelta. Los goles de “La Araña” y Alexander Sorloth, de momento, les tienen en semis del torneo europeo.

¿Y Barcelona? Pues se espera que Hansi Flick no ponga algo muy distinto a Joan García, Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García, João Cancelo, Marc Casadó, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski. Los culés, con media Liga sentenciada a su favor, se juegan el gran objetivo de la temporada este martes.

Datos claves

El vencedor de la eliminatoria asegura un premio de 15 millones de euros de la UEFA .

millones de euros de la . Atlético de Madrid y Barcelona disputan un botín total acumulado de 40 millones.

y disputan un botín total acumulado de millones. El Arsenal es el equipo con mayores ingresos en el torneo con 71 millones.