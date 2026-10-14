Puede ser llamado por Argentina, le metió 3 goles al Inter y sueña con jugar en AC Milán: “Decidiré pronto”

Nicolò Tresoldi fue la gran figura del Brujas en el triunfo por 4 a 3 frente al Inter de Milán como visitante. Puede jugar para Argentina.

Hablamos seguramente del gran batacazo de la jornada de martes en la UEFA Champions League. Un sorprendente Brujas ganó por 4 a 3 en el barrio de San Siro para quedarse con los 3 puntos sobre el Inter de Milán. Nicolò Tresoldi anotó un triplete en horas donde su propio entorno le confiesa como hincha del AC Milan. Argentina puede llamarlo gracias a sus diferentes nacionalidades.

No es la primera vez que el delantero de 22 años realiza este tipo de actuaciones. Durante el verano se habló de la posibilidad de que clubes de la talla del Barcelona intentasen su fichaje. Nicolò Tresoldi le anotó 3 al Inter de Milán en San Siro mientras selecciones como Alemania, Italia o Argentina esperan poder quedarse con sus goles de cara al futuro.

“Soy italiano pero también alemán… ¡y mi mamá es argentina!. Decidiré en el momento adecuado”, palabras del atacante después de haber recibido el premio a mejor jugador del encuentro frente al Inter de Milán. Partidazo en todos los sentidos que vale oro para el equipo belga.

Tresoldi nació en Cagliari. Si bien Italia es la selección que más lo buscó durante el inicio de su carrera, se ha desempeñado a lo largo de las últimas temporadas para las divisiones menores de la Selección de Alemania. Se tienen registros desde hace más de 1 año donde el futbolista habla de la posibilidad de representar a la Selección de Argentina en un futuro. Todos los implicados en esta conversación van tarde para intentar convencerle.

Tresoldi se llevó el MVP de la jornada en Milán: GETTY

Desde la previa del partido, Nicolò Tresoldi había sido noticia. Su propio padre le reconoció como un aficionado directo del AC Milan al enterarse de todos los rumores alrededor de su hijo y de la posibilidad de enfrentar al Inter en esta Champions. Los 3 goles de ayer son un mensaje directo a los rossoneri.

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Tresoldi pronto irá a un grande de Europa

Durante la última temporada, el atacante firmó 23 goles y 7 asistencias en 58 partidos con el Brujas. Fue su primera experiencia lejos de una Bundesliga donde debutó como profesional de la mano del Hannover 96. En lo que va de campaña ya suma 9 goles entre todas las competencias y cuatro tantos solamente en la UEFA Champions League. Recordemos que el Brujas había iniciado su participación en esta Copa de Europa con una derrota por 2 a 3 frente al Aston Villa.

Sólo el tiempo dirá qué ocurre. Tresoldi cuenta con hasta 3 nacionalidades para representar a diferentes selecciones campeonas del mundo cuando llegue el momento de tomar una decisión alrededor de su futuro. En medio de lo que son los primeros compases sin Lionel Andrés Messi, los goles de Nicolò seguro que llegan al cuerpo técnico de la selección de Argentina de Lionel Scaloni.

Datos claves

Nicolò Tresoldi anotó tres goles en la victoria 4-3 del Brujas ante el Inter de Milán.

anotó tres goles en la victoria 4-3 del Brujas ante el Inter de Milán. Nicolò Tresoldi cuenta con la nacionalidad argentina por vía materna, además de la italiana y alemana.

cuenta con la nacionalidad argentina por vía materna, además de la italiana y alemana. Nicolò Tresoldi registra 9 goles en la presente temporada con la camiseta del Brujas.