¿Qué pasó? En España especulan con una interna entre Xabi Alonso y Fede Valverde en Real Madrid

La victoria de Real Madrid por la segunda jornada de la Champions League se ve marcada por la polémica. Tras haber aparecido en la rueda de prensa previa al encuentro, Federico Valverde finalmente no hizo parte de los 90 minutos del choque contra Kairat Almaty. Xabi Alonso habló del tema y se especula que todo tendría que ver con las declaraciones del uruguayo en relación a su posicionamiento en el terreno de juego.

Para entender esta historia tenemos que devolvernos a las últimas jornadas del Real Madrid. En cuestión de días tanto Dani Carvajal como Alexander Arnold cayeron lesionados, dejando sin lateral derecho a Alonso. Se especulaba que el uruguayo Federico Valverde sería el elegido para ser titular en dicha demarcación frente al equipo de Kazajistán. Incluso habló en rueda de prensa como capitán del Real Madrid, pero finalmente Raúl Asencio fue el elegido. Diferentes medios de la capital señalan sus declaraciones como el detonante de todo.

“¿Jugar en banda? Es verdad que no me siento cómodo porque hay muchas cosas y virtudes que yo no las tengo, como cerrar atrás en defensa. Intento dar lo mejor de mí y demostrar actitud en esa posición. Siempre dejo claro que yo crecí y jugué toda mi vida en el centro del campo; aprendí mucho lo que es estar ahí y tuve muchos jugadores que me dieron muchos ejemplos y consejos para crecer como futbolista en el centro del campo. De lateral siempre me ha ido muy bien y he dejado claro que estoy a disposición de lo que quiera el entrenador“, reflexionaba Federico Valverde en la previa alrededor de su posicionamiento como posible lateral derecho.

A todo esto se le suman las informaciones de COPE. Por la cadena radial dejaron en claro que Federico Valverde jamás hizo parte de los rondos de los suplentes durante el entretiempo ni que tampoco tuvo ni siquiera chances de ingresar. Real Madrid ganaba 5-0 y su entrenador terminaría marcando dicho hecho como la clave para no verle en el césped. El tema pasa por entender que ni siquiera calentó como el resto de los suplentes y que salió a la rueda de prensa previa en lo que se entendía como un anuncio total de su titularidad en Kazajistán. Muchas dudas alrededor del tema en la capital española.

Se especula en España con choque entre Xabi Alonso y Valverde: GETTY

“¿La suplencia de Valverde? Es una decisión que estaba tomada. Siempre está dispuesto a jugar donde se le necesite. Es muy generoso y con predisposición. El partido se ha decidido en la segunda parte y hay que dosificar esfuerzos porque tanto él como Carreras veían de una secuencia de esfuerzos largos”, confesaba el entrenador del Real Madrid de manera rápida alrededor de una situación inesperada y como mínimo curiosa. Federico ha dejado en claro que se siente más cómodo en el centro del campo y en medio de una temporada donde ni mucho menos le hemos visto alcanzar su máximo nivel todavía. El sábado ante Villarreal podrían responderse buena parte de las dudas que se tienen alrededor de la polémica de la jornada en el conjunto merengue.

Publicidad

Publicidad

Xabi Alonso ya espera a Nico Paz

La ecuación es clara: Nico Paz ha participado en el 100% de los goles del Como hasta la fecha por Serie A. El tinerfeño suma 3 goles y 3 asistencias en una entidad que no supera los 6 gritos sagrados en el Calcio hasta la fecha. Recordemos que el Real Madrid tiene diferentes opciones de compra alrededor de su futuro hasta el verano del año 2027 y que periodistas como Fabrizio Romano dan prácticamente por cerrada su llegada al Bernabéu el año que viene.

Xabi Alonso tendrá a Nico Paz el año que viene en un 99%: GETTY

Se trata de uno de los últimos grandes talentos que han llegado a Italia desde la ciudad deportiva de Valdebebas. A lo largo de todo el verano se habló de la posibilidad de que el futbolista argentino reforzase las filas de un soberano que después de perder a Luka Modric pedía a gritos un centrocampista creativo. El final de la película lo conocemos todos mientras Nico brilla en la Serie A. Como ha intentado en repetidas ocasiones comprar el 50% de la ficha que todas tienen Real Madrid alrededor de Paz.

Publicidad

Publicidad

ver también Simeone y Julián Alvarez pueden coronar la peor racha del Real Madrid en un derbi en 2026