Simeone y Julián Alvarez pueden coronar la peor racha del Real Madrid en un derbi en 2026

Atlético de Madrid sigue de fiesta después de una jornada para el recuerdo. El 5 a 2 sobre Real Madrid supone la mayor goleada a favor de los colchoneros en un derbi en 75 años. Diego Pablo Simeone y Julián Alvarez ya preparan el partido de vuelta por el año 2026 con una clara premisa en el horizonte: consolidar la peor racha de los merengues en el partido que reúne a los principales equipos de la capital. En caso de sumar en el estadio Santiago Bernabéu, firmarían algo histórico en todos los sentidos.

La cuestión es clara y habla de un Diego Pablo Simeone que no ha perdido ninguno de sus últimos 5 duelos por LaLiga frente al Real Madrid. A la goleada de las últimas horas se le suman cuatro empates que ejemplifican a la perfección lo que ha cambiado el encuentro desde la llegada del Cholo. En caso de sumar unidades en el estadio Santiago Bernabéu, hablaríamos de la mejor racha del conjunto rojiblanco sin perder ante su rival de patio desde que se fundase la competición más de 90 años atrás. El reto es enorme y también lo es la recompensa.

Para ello será vital seguir contando con la figura de un Julián Alvarez que salió en el derbi. El argentino marcó de penalti y de tiro libre en una combinación que no se veía desde el año 2021 de la mano de Luis Suárez. Desató la euforia en un estadio Metropolitano que necesitaba los 3 puntos para seguir soñando con poder competir por el título de LaLiga. En febrero del año 2026, los merengues buscarán revancha en un encuentro donde en caso de que Real Madrid no venza, certificará su peor racha de la historia frente al Atlético de Madrid.

“Nuestra gente fue increíble, maravillosa, la presentación de la gente al inicio y el comportamiento fue fantástico. Eso genera energía y seguridad a los jugadores. Veníamos creciendo y hoy se confirmó ante un rival muy muy bueno”, comentaba Diego Pablo Simeone tras la consecución de la victoria histórica en todos los sentidos. No es ni mucho menos la primera vez que golea a su eterno rival en un derbi que ha cambiado desde su arribo al banquillo rojiblanco a finales del año 2011. Solo queda una deuda pendiente.

Y eso por supuesto pasa por la Copa de Europa. Este supone todavía el único territorio donde Diego Pablo Simeone no ha podido eliminar al Real Madrid. Ha conseguido victorias como la vuelta de semifinales del año 2018, pero nunca sobreponerse al rey de la competición a 90 o 180 minutos. Las eliminaciones del año 2015 o 2017, e igualmente las finales de tanto 2014 como 2016, siguen siendo el único debe para el argentino en un choque que cambió para siempre y donde se encuentra solamente 90 minutos de certificar la mejor racha en la historia de Atlético de Madrid. El Bernabéu, siguiente objetivo

El ex entrenador del Real Madrid no dudó en sus reflexiones alrededor de una derrota que considera inesperada. Elogió por todo lo alto a un Atlético de Madrid que vio más que nunca leal al sistema de Simeone. Pero también usó comparaciones para entender lo que puede provocar esta derrota en el conjunto merengue a lo largo de las próximas semanas. Pone lo hecho por los dirigidos por el Cholo al mismo nivel que lo que ocurría con Barcelona de Pep Guardiola solamente unos años atrás.

“Parecía que las cosas empezaban a enderezarse, y el golpe ante el Atlético obliga a revisar el momento del proyecto del Madrid…Se revivió ese monstruo de cuando se visitaba al Barcelona o era visitado por el Barcelona y caían cuatro goles…El Atlético terminó sometiendo al Real Madrid como hacía mucho tiempo que no veíamos”, reflexiones de Jorge Valdano tras una jornada histórica en cuanto al derbi de la capital española se refiere. En 2026 todos buscarán revancha o confirmar lo visto en el Metropolitano.

