Real Madrid le da la mejor noticia a Luis Díaz: “Se le ha diagnosticado una lesión”

En la Champions League se vivirán dos auténticos partidazos. De eso no hay dudas. Bayern Múnich va a enfrentar al Real Madrid por cuartos de final, y para empezar a palpitar lo que será esta gran llave, el equipo ‘Merengue’ le dio la mejor noticia a Luis Díaz: “Se le ha diagnosticado una lesión”.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Real Madrid volvió a demostrar que nació para jugar la Champions League y le ganó al Manchester City por un marcador global 1-5. Sin embargo, en el entretiempo del partido de vuelta se dio un cambio inesperado por una estrella que no jugará contra el Bayern Múnich de ‘Lucho’ Díaz y compañía.

Con un golazo de Luis Díaz picándole el balón al arquero del Atalanta, Bayern Múnich sentenció la serie de cuartos de final por 10-2 en el marcador global. Ahora, el siguiente rival será el Real Madrid y ‘Lucho’ recibió la gran noticia que no enfrentará al jugador que ha logrado 56 paradas en la Champions League 2025-26.

“Se le ha diagnosticado una lesión”: La buena noticia que Real Madrid le dio a Luis Díaz

Díaz enfrentará por tercera vez ante el Real Madrid en Champions. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

“Tras las pruebas realizadas hoy (19 de marzo) a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución”, publicó el Real Madrid y la buena noticia no paró ahí para Luis Díaz y el Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

ver también Harry Kane reconoce lo que pasará con Luis Díaz ante Real Madrid en Champions: “No le tememos”

¿Thibaut Courtois juega contra el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Luego de confirmase la gravedad de la lesión de Thibaut Courtois, la emisora española ‘Cope’ informó que el arquero del Real Madrid no estará en los dos partidos contra Bayern Múnich (7 y 15 de abril) por los cuartos de final de la Champions League porque tendrá una incapacidad de alrededor de un mes y medio. ¡Buena noticia para ‘Lucho’ Díaz y todo el Bayern!

Encuesta¿Cuántos goles marcará Luis Díaz en la serie ante el Real Madrid en la Champions League? ¿Cuántos goles marcará Luis Díaz en la serie ante el Real Madrid en la Champions League? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Thibaut Courtois sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho.

sufrió una en el recto anterior del cuádriceps derecho. El arquero será baja un mes y medio , perdiéndose los partidos del 7 y 15 de abril contra el Bayern de Luis Díaz.

, perdiéndose los partidos del contra el Bayern de Luis Díaz. Luis Díaz y Bayern Múnich enfrentarán al Real Madrid tras eliminar al Atalanta (global 10-2).

Publicidad