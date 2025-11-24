Fue clave para que Real Madrid gane dos Champions, lo quiso Guardiola para Manchester City y ahora lleva 29 partidos sin goles

Jude Bellingham evitó que Real Madrid perdiese la punta de LaLiga. Todo ello en medio de un empate a dos por la ciudad de Elche y donde el equipo de Xabi Alonso llegó a los 3 partidos de manera consecutiva sin victorias. Las estadísticas que explican la caída de un proyecto que solamente unas semanas atrás parecía más que sólido va de la mano con una serie de registros individuales que asombran por todo lo alto. Algunos delanteros se encuentran con la pólvora más que mojada.

Nos centramos en la figura de Rodrygo. Fue titular en lugar de Vinicius tras la Fecha FIFA y para intentar cortar una racha que ya llega a los 29 partidos sin goles oficiales con la camiseta del conjunto merengue. Hablamos de una hoja de vida que el propio Pep Guardiola quiso en varias ocasiones a lo largo de los últimos años y que fue vital para las dos últimas ediciones de la Champions League ganadas por Real Madrid. Desde marzo no suma tantos oficiales y en caso de no marcar frente a Olympiakos, igualará el peor registro de un ariete en la Casa Blanca del fútbol.

4 de marzo del 2025 es la fecha del último gol de Rodrygo con Real Madrid. Fue frente a Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone por la ida de octavos de final de la Champions y con un zurdazo que nadie sabía que marcaría el comienzo de semejante racha. Es la tercera vez en la historia de toda la entidad que un delantero llega a los 29 partidos sin tantos oficiales. Rafa Marañón y Mariano Díaz, con 30 partidos en el 2022 y con 986 minutos sin celebrar, el que manda en este sentido.

Algo se rompió en cuanto al delantero brasileño se refiere en los últimos meses. En 2022 como en 2024 fue vital con goles ante Manchester City y otros para meter al Real Madrid en diferentes ediciones de la final de la Champions. Incluso fue titular en la última final que disputaron los merengues de la mano de Carlo Ancelotti para derrotar a Borussia Dortmund en Londres. Guardiola estaba absolutamente convencido de contar con su figura a corto plazo no mucho tiempo atrás. Hasta la fecha suma ya más de 1320 minutos sin celebrar goles siendo ariete del club blanco.

“Yo analizo todo después de los partidos. Intento sacar, con el cuerpo técnico, conclusiones y transmitir a los jugadores lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que mejorar. Hoy me ha faltado no tener esa continuidad después de haber conseguido el 1-1 y encajar ese 2-1. Nos ha hecho un poco de daño, pero a pesar de eso hemos remontado. En la primera parte el partido estaba trabajándose para ponernos por delante, a pesar de que no lo hayamos conseguido”, analizaba Xabi Alonso alrededor de un encuentro marcado por ser el primero después del parón de selecciones e igualmente por sus decisiones tácticas en el inicio de este. Rodrygo fue titular por sobre Vinicius y no puede hasta la fecha romper su mala racha.

Mbappé, otro con pólvora mojada en Real Madrid

Pero Rodrygo no es el único que quedó en deuda. Semanas atrás hablábamos de la dependencia que Real Madrid tenía en cuanto a goles se refiere sobre la figura de Kylian Mbappé. Son ya tres partidos donde el francés no puede marcar pese a su asistencia a Belinda en el último minuto del choque de ayer. Liverpool y Rayo Vallecano también se salvaron de sus goles en las últimas fechas.

Mbappé se volvió a encontrar con una auténtica pesadilla para su figura y este nosotros que el ex Barcelona Iñaki Peña. A lo largo de 3 partidos frente a Mbappé solo recibió un gol y le ha realizado en esos 270 minutos un total de 8 atajadas. Real Madrid de momento salva el liderato, pero ni mucho menos evita las malas rachas de una delantera que empieza a ser cada vez más cuestionada y a la que se le viene en una racha de partidos absolutamente vital por delante. Olympiakos, Girona, Athletic Club, Celta y Manchester City, lo que viene.

