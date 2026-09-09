¡Urgente! Piero Hincapié recibe la mejor noticia para la Champions League

Piero Hincapié no viene con un gran comienzo de temporada en la Champions League, el jugador ecuatoriano ha sumado minutos, pero Arteta lo dejó suplente en los primeros 3 partidos de la Premier League y también en la final de la Community Shield.

La noticia que recibió Piero Hincapié para la Champions League

Ahora, Piero Hincapié tiene la gran oportunidad de su temporada y es que Arteta saca a la Champions League un “once mixto” y el ecuatoriano es titular por la banda izquierda. Es la primera vez en este nuevo curso que comienza un partido como titular.

Es una visita de compromiso para un Arsenal que no perdió ni un solo partido en la Champions anterior. Napoli viene haciendo un buen comienzo en la Serie A de Italia y buscarán amargar a los ‘Gunners’ que viene de una victoria clave ante Chelsea.

Hincapié será titular en Champions League. (Foto: Arsenal)

Hincapié no ha podido sumar los minutos que se esperaba de él, pero es que el ecuatoriano viene de una temporada exigente y de un Mundial no tan bueno. Por lo cual, en Arsenal también han decidido darle descanso a estos jugadores y que vayan de a poco.

¿A qué hora juega Arsenal contra Napoli por la Champions League y qué canal lo pasa?

El partido de Arsenal contra Napoli por la primera fecha de la Champions League comenzará desde las 14H00 (EC). El partido también se podrá ver por los diferentes planes de Disney+.

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