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Agenda de partidos por TV jueves 18 de junio: Juega la U y empieza la fecha 2 del Mundial

Universidad de Chile cerrará la primera rueda de la Liga de Primera. A su vez, la cita planetaria avanza viento en popa.

La agenda de partidos está copada para este jueves 18 de junio.
© Getty ImagesLa agenda de partidos está copada para este jueves 18 de junio.

Este jueves 18 de junio será una jornada llena de fútbol. Para el territorio chileno, habrán dos importantes focos de atención: Universidad de Chile bajará el telón de la primera rueda de la Liga de Primera y arranca la fecha 2 del Mundial 2026.

¿Qué partido le dará inicio a este día? A las 12:00 horas en el país, República Checa y Sudáfrica intentarán sacudirse de sus respectivos estrenos en el grupo A del certamen planetario.

Más tarde, a las 15:00 horas, habrá un cara a cara de infarto: Suiza se medirá contra Bosnia y Herzegovina en el grupo B. Será uno de los dos duelos que será emitido gratuitamente por Chilevisión.

Luego, Canadá recibirá a Qatar a las 18:00 horas (también por el grupo B), en el segundo encuentro que será transmitido por la señal abierta de TV. A su vez, también podrá ser sintonizado por el canal público ya mencionado.

Tras ello, llegará el turno de Universidad de Chile a las 20:00 horas, que jugará contra O’Higgins de Rancagua en compromiso pendiente por la fecha 13. Será el último enfrentamiento de la primera rueda de la Liga de Primera.

Y a las 21:00 horas, México cerrará las funciones recibiendo a Corea del Sur en el grupo A. ¿Qué más se puede pedir?

El Mundial 2026 y Universidad de Chile se toman este jueves 18 de junio. (Imagen: Photosport)

El Mundial 2026 y Universidad de Chile se toman este jueves 18 de junio. (Imagen: Photosport)

Los partidos de este jueves 18 de junio

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  • 12:00 horas: República Checa vs. Sudáfrica | Mundial 2026 | DSports – Amazon Prime – Paramount – DAZN
  • 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026 | Chilevisión – Disney+ – DSports – Amazon Prime – Paramount – DAZN
  • 18:00 horas: Canadá vs. Qatar | Mundial 2026 | Chilevisión – Disney+ – DSports – Amazon Prime – Paramount – DAZN
  • 20:00 horas: Universidad de Chile vs. O’Higgins | Liga de Primera | TNT Sports Premium – HBO Max
  • 21:00 horas: México vs. Canadá | Mundial 2026 | DSports – Aamazon Prime – Paramount – DAZN
Martín Aliaga
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