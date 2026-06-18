Agenda de partidos por TV jueves 18 de junio: Juega la U y empieza la fecha 2 del Mundial

Este jueves 18 de junio será una jornada llena de fútbol. Para el territorio chileno, habrán dos importantes focos de atención: Universidad de Chile bajará el telón de la primera rueda de la Liga de Primera y arranca la fecha 2 del Mundial 2026.
¿Qué partido le dará inicio a este día? A las 12:00 horas en el país, República Checa y Sudáfrica intentarán sacudirse de sus respectivos estrenos en el grupo A del certamen planetario.
Más tarde, a las 15:00 horas, habrá un cara a cara de infarto: Suiza se medirá contra Bosnia y Herzegovina en el grupo B. Será uno de los dos duelos que será emitido gratuitamente por Chilevisión.
Luego, Canadá recibirá a Qatar a las 18:00 horas (también por el grupo B), en el segundo encuentro que será transmitido por la señal abierta de TV. A su vez, también podrá ser sintonizado por el canal público ya mencionado.
Tras ello, llegará el turno de Universidad de Chile a las 20:00 horas, que jugará contra O’Higgins de Rancagua en compromiso pendiente por la fecha 13. Será el último enfrentamiento de la primera rueda de la Liga de Primera.
Y a las 21:00 horas, México cerrará las funciones recibiendo a Corea del Sur en el grupo A. ¿Qué más se puede pedir?
El Mundial 2026 y Universidad de Chile se toman este jueves 18 de junio. (Imagen: Photosport)
Los partidos de este jueves 18 de junio
- 12:00 horas: República Checa vs. Sudáfrica | Mundial 2026 | DSports – Amazon Prime – Paramount – DAZN
- 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026 | Chilevisión – Disney+ – DSports – Amazon Prime – Paramount – DAZN
- 18:00 horas: Canadá vs. Qatar | Mundial 2026 | Chilevisión – Disney+ – DSports – Amazon Prime – Paramount – DAZN
- 20:00 horas: Universidad de Chile vs. O’Higgins | Liga de Primera | TNT Sports Premium – HBO Max
- 21:00 horas: México vs. Canadá | Mundial 2026 | DSports – Aamazon Prime – Paramount – DAZN