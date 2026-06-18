Agenda de partidos por TV jueves 18 de junio: Juega la U y empieza la fecha 2 del Mundial

Universidad de Chile cerrará la primera rueda de la Liga de Primera. A su vez, la cita planetaria avanza viento en popa.

Este jueves 18 de junio será una jornada llena de fútbol. Para el territorio chileno, habrán dos importantes focos de atención: Universidad de Chile bajará el telón de la primera rueda de la Liga de Primera y arranca la fecha 2 del Mundial 2026.

¿Qué partido le dará inicio a este día? A las 12:00 horas en el país, República Checa y Sudáfrica intentarán sacudirse de sus respectivos estrenos en el grupo A del certamen planetario.

Más tarde, a las 15:00 horas, habrá un cara a cara de infarto: Suiza se medirá contra Bosnia y Herzegovina en el grupo B. Será uno de los dos duelos que será emitido gratuitamente por Chilevisión.

Luego, Canadá recibirá a Qatar a las 18:00 horas (también por el grupo B), en el segundo encuentro que será transmitido por la señal abierta de TV. A su vez, también podrá ser sintonizado por el canal público ya mencionado.

Tras ello, llegará el turno de Universidad de Chile a las 20:00 horas, que jugará contra O’Higgins de Rancagua en compromiso pendiente por la fecha 13. Será el último enfrentamiento de la primera rueda de la Liga de Primera.

Y a las 21:00 horas, México cerrará las funciones recibiendo a Corea del Sur en el grupo A. ¿Qué más se puede pedir?

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El Mundial 2026 y Universidad de Chile se toman este jueves 18 de junio. (Imagen: Photosport)

Los partidos de este jueves 18 de junio