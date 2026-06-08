Este jueves finalmente, tras cuatro años de espera, comienza una nueva cita planetaria que, por primera vez, contará con 48 selecciones participantes.

La espera está llegando a su fin. El Mundial de Fútbol 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural que dará el puntapié inicial a la Copa del Mundo más grande de la historia.

La nueva edición del torneo organizado por la FIFA contará por primera vez con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Además, reunirá a 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos a lo largo de poco más de un mes de competencia.

Pero antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, los fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo musical que reunirá a destacados artistas internacionales y latinoamericanos en una de las ceremonias más esperadas de los últimos años.

¿A qué hora es la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 está programada para este jueves 11 de junio y comenzará aproximadamente a las 13:30 horas de Chile.

Posteriormente, desde las 15:00 horas, se disputará el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica, encuentro correspondiente al Grupo A de la Copa del Mundo.

El Estadio Azteca se prepara para albergar la ceremonia inaugural de la cita planetaria (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

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Artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026

La FIFA y la organización del torneo confirmaron la presencia de diversas figuras de la música internacional para el espectáculo de apertura.

Los artistas que participarán en la ceremonia inaugural son:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

La presentación buscará destacar la diversidad cultural de Norteamérica y ofrecer un espectáculo a la altura del evento deportivo más importante del planeta.

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Dónde ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Chile

La ceremonia inaugural podrá seguirse totalmente gratis a través de las pantallas de Chilevisión, señal que tendrá la transmisión en televisión abierta del comienzo de la Copa del Mundo.

Otra opción por TV (aunque de paga) para ver la ceremonia inaugural de la cita planetaria es DirecTV, señal que contará con los 104 partidos que tendrá el Mundial 2026.

Además, el evento también estará disponible mediante las plataformas digitales de la estación televisiva y en los distintos operadores que cuenten con la señal.

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Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026

Los fanáticos que quieran seguir el torneo completo tendrán varias alternativas para disfrutar de los 104 encuentros del Mundial.