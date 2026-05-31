Fernando Ortiz sorprende con brutal elogio a uno de sus dirigidos en Colo Colo: “Es muy regular”

El entrenador del Cacique no escatimó en elogios tras el buen triunfo de Colo Colo sobre Deportes La Serena por 4-2.

Colo Colo hizo un gran partido el día de ayer en el Estadio La Portada de La Serena, donde derrotaron al conjunto local por 4-2 y se mantienen firme en la punta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

El que analizó lo sucedido el día de ayer en La Serena fue Fernando Ortiz, quien explicó: “Buscamos sacar provecho de cada situación y los jugadores saben que si decidimos modificar el sistema ellos lo tienen en su cabeza trabajando”.

Vidal fue una de las figuras de Colo Colo ante La Serena. | Foto: Photosport

El estratega de los albos también destacó la capacidad que tienen sus dirigidos de acoplarse a distintos esquemas durante el compromiso, diciendo que “Todos los partidos son diferentes y el equipo juega con la necesidad de rescatar los puntos”.

En el cierre, el ‘Tano’ se guardó palabras para elogiar a un jugador que fue, por lejos, de los más destacados de la jornada: “Arturo (Vidal) te da versatilidad, entiende y conoce cada posición, no te va a dar un mal partido. Es muy regular”.

Ahora, Colo Colo deberá esperar un milagro la próxima semana y esperar que Deportes Concepción le robe puntos a Coquimbo Unido en la Copa de la Liga para tener chance de meterse en las semifinales del flamante nuevo torneo.

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En síntesis

Colo Colo derrotó 4-2 a La Serena en el Estadio La Portada.

El entrenador Fernando Ortiz destacó la versatilidad táctica de sus dirigidos tras el triunfo.

El volante Arturo Vidal fue elogiado por su regularidad y juego en el partido.