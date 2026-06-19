Cobreloa y su probable formación para enfrentar a Cobresal en la Copa Chile

La probable formación que prepara Cobreloa para enfrentar a Cobresal en la Copa Chile.

Cobreloa vuelve al ruedo en lo que es la Copa Chile 2026, en el que los ‘Loínos’ saltarán a la cancha y disputarán un duelo trascendental por la tercera fecha de esta competencia, en la que se verán las caras ante Cobresal en el Estadio Zorros del Desierto.

Los dirigidos por César Bravo están con la imperiosa necesidad de poder sumar una victoria en este Grupo C, el que comparte con Deportes Antofagasta, Cobresal y Deportes La Serena, en la que suma tan solo un punto en dos encuentros disputados.

Para este compromiso, el conjunto ‘Loíno’ contará con dos importantes ausencias dentro de su equipo, en el que Cristián Insaurralde y Sebastián Zuñiga no estarán disponibles por suspensión.

De esta manera, la formación de Cobreloa sería con: Diego Tapia en portería; David Tapia, Rodolfo González, Bastián San Juan y Lucas Cornejo en la defensa; Tomás Aránguiz, Agustín Quezada y Cristian Muga en el mediocampo; Álvaro Delgado, Gustavo Gotti y Esteban Gallardo en delantera.

Cobreloa ya pone los ojos en la Copa Chile | Foto: Photosport

El duelo entre Cobreloa y Cobresal se disputará el sábado 20 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

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