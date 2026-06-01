El jugador debutó este fin de semana y ya hace soñar a todos en Calama. ¿Será el nuevo "Niño Maravilla"?

Cobreloa no solo celebró un valioso triunfo por 2-0 sobre Rangers que le permitió mantenerse como líder exclusivo de la Primera B. En Calama también se produjo un momento especial para el futuro del club: el debut profesional de Camilo Orellana, una de las mayores promesas de las divisiones inferiores loínas.

El joven atacante ingresó a los 80 minutos por Facundo Velazco y vivió su estreno oficial en el primer equipo con apenas 16 años. Un momento que el propio futbolista definió como un sueño cumplido tras años de trabajo en las series menores del elenco naranja.

“Fue soñado. Quería debutar antes de los 17 años y Dios me lo cumplió”, confesó Orellana tras el encuentro a Zona de Gigantes. El delantero reveló además las instrucciones que recibió del técnico César Bravo antes de ingresar: “Me dijo que cuando no tuviéramos la pelota, bajara con el contención. Eso no más”.

Camilo Orellana y el sueño de seguir el camino de Alexis Sánchez

Tras su debut, a Orellana le recordaron inevitablemente a Alexis Sánchez, otra de las figuras que dio sus primeros pasos profesionales en Cobreloa siendo muy joven.

Sin embargo, el atacante dejó en claro que quiere construir su propia historia. “Me dijeron que él debutó, pero yo quería debutar por mí lo antes posible para tener una buena carrera”, señaló con ambición.

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El delantero, nacido el 16 de julio de 2009, llegó desde Santiago a las inferiores loínas y rápidamente llamó la atención de los entrenadores. “Desde chico que estoy acá, llegué de Santiago y en cinco meses me subieron”, recordó.

Además, destacó la confianza que existe en el club hacia los futbolistas formados en casa. “Por eso nos suben y nos preparan para no depender solamente de los grandes”, aseguró.

Finalmente, Orellana agradeció el respaldo recibido y dejó una frase que seguramente gustará a los hinchas naranjas. “Cobreloa es el cuarto grande”, afirmó el juvenil, quien cerró con un mensaje especial: “Mi familia me pide que me fije en el deporte. Les doy las gracias a la gente por apoyar a un chico de 16 años y por la confianza increíble que tienen en los juveniles”.

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Con Cobreloa liderando la Primera B y peleando por el regreso a la máxima categoría, el estreno de Camilo Orellana aparece como otra señal positiva para un club que históricamente ha sabido potenciar jóvenes talentos.

DATOS CLAVE

Camilo Orellana debutó profesionalmente con 16 años en el triunfo de Cobreloa.

El delantero ingresó en el minuto 80 en reemplazo de Facundo Velazco.

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