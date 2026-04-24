“Dejó una huella inigualable”: Cobreloa está de luto y le dice adiós a una gloria naranja

En las últimas horas una triste noticia fue la que se dio a conocer dentro del fútbol chileno y puntualmente para Cobreloa, quien confirmó el fallecimiento de un histórico integrante del club.
Se trata de Luis Campos, quien fue paramédico del club por largos años de Cobreloa y en esta jornada desde la misma institución confirmaron su triste fallecimiento, el que consterna a Calama entera.
Además de dar a conocer esta triste noticia, desde el club naranja le dejaron emotivas palabras al conocido ‘Campitos’ en sus redes sociales, por su enorme entrega y amor al club de sus amores.
“Campitos querido, Cobreloa jamás te olvidará. Con profundo dolor informamos que durante la madrugada ha fallecido don Luis Campos Sagüez, histórico y querido paramédico que por años y años entregó su vida por su querido Cobreloa”, partieron señalando.
El plantel de Cobreloa recibe una triste noticia
“Campitos, como todos lo conocíamos de cariño, dejó una huella inigualable en nuestro club y para siempre será recordado por cada uno de nosotros, ya que es sin duda un histórico de Cobreloa”.
“Enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos del querido Campitos, y desde acá le decimos hasta pronto querido amigo, y siga alentando a su Cobreloa desde la tribuna celestial”, concluyeron.
Tras conocerse esta triste noticia, los hinchas y ex jugadores del club dejaron su mensaje despidiendo al histórico Luis Campos, que sin duda dejará un huella imborrable en el club.