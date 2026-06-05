¡Ojo en Cobreloa! Gustavo Gotti rompe el silencio ante rumores de salida en este mercado: “A mí…”

El delantero argentino, segundo máximo goleador de la Primera B con 9 tantos, ha comenzado a ser vinculado con una posible salida en el mercado de fichajes.

Cobreloa es el actual líder de la Primera B, sacándole dos puntos de ventaja a Santiago Wanderers, en una lucha que se mantiene ajustada en la parte alta de la tabla y los loínos se perfinaln como el principal candidato en la pelea por el ascenso a Primera División.

Con ese objetivo entre ceja y ceja, la dirigencia junto al técnico César Bravo ya trabaja en lo que será la segunda rueda del torneo. La idea es clara: sostener el nivel mostrado, mantener el liderato y no perder pisada en un campeonato que no da margen para relajarse.

Sin embargo, en medio de esa planificación también aparece un tema sensible: la situación de Gustavo Gotti, pues el delantero argentino, actual goleador de los Zorros y segundo máximo artillero del certamen con 9 anotaciones, ha comenzado a sonar como posible alternativa en el mercado de fichajes, lo que abre la incógnita respecto a su continuidad en Calama.

Gustavo Gotti tiene contrato con Cobreloa hasta el 31 de diciembre de 2026 | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Gustavo Gotti aclara su situación

Consultado por el medio PrimeraBChile sobre estos rumores, el atacante de 32 años fue directo y bajó el perfil a las especulaciones.

“A mí no me llamó nadie, así que nada formal hasta el momento”, señaló Gotti, dejando en claro que, por ahora, no hay ofertas concretas sobre la mesa.

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De esta manera, el delantero argentino pone paños fríos a su situación y, al menos por ahora, sigue enfocado en Cobreloa en medio de un mercado que recién comienza a moverse.

En resumen…