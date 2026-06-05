¿Vuelve a Colo Colo? Fernando Ortiz reacciona a la opción de fichar a Carlos Palacios: “Todos…”

El técnico de Colo Colo fue consultado por la posibilidad de un retorno del actual futbolista de Boca y entregó una respuesta que no pasó inadvertida entre los hinchas.

Colo Colo ya comienza a mirar de reojo el próximo mercado de fichajes, instancia en la que el director técnico Fernando Ortiz buscará reforzar su plantel con el objetivo de mantenerse en el primer lugar de la Liga de Primera 2026.

Como suele ocurrir en estas fechas, varios nombres han comenzado a aparecer en la órbita alba y uno de los que genera mayor interés entre los hinchas es el de Carlos Palacios, actual futbolista de Boca Juniors, que dejó una importante huella durante su paso por el Estadio Monumental.

Y es que “La Joya” hace algunos días sorprendió a todos en una conversación con TNT Sports al abrirle las puertas a un regreso al Cacique, pero pasándole la pelota a la dirigencia de Blanco y Negro.

Carlos Palacios levantó tres titulos en Colo Colo: Liga de Primera 2024, Copa Chile y Supercopa | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fernando Ortiz no descarta a Carlos Palacios

Esta vez fue el propio Ortiz quien en la antesala del duelo ante Huachipato por la Copa de la Liga fue consultado sobre la posibilidad de sumar nuevamente al formado en Unión Española, entregando una respuesta que rápidamente llamó la atención.

Lejos de descartar la posibilidad, Ortiz declaró que “ya todos conocemos las características que tiene Carlitos y lo que ha dejado en esta institución. Él dijo que siempre va a tener las puertas abiertas de Colo Colo y así es”.

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De todas formas, el estratega trasandino aclaró que todavía no se han iniciado conversaciones sobre posibles incorporaciones. “Nosotros todavía no hemos hablado de jugadores que puedan llegar a venir y si en su momento llegáramos a hablar de Carlos, tendré mi opinión con el presidente y veremos”, cerró.

En resumen…