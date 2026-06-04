La planificación para el próximo desafío en el sur del país se transformó en una auténtica pesadilla para el cuerpo técnico loíno.

El camarín de Cobreloa se transformó en un verdadero hospital de cara al trascendental partido frente a Deportes Puerto Montt, acumulando una cantidad impresionante de bajas obligadas que desarman por completo la columna vertebral del equipo.

Entre desgarros, puestas a punto físicas y una sensible suspensión, el estratega naranja tendrá que recurrir a un once de emergencia totalmente inédito para poder defender el primer lugar en la tabla de posiciones.

El parte médico del conjunto minero es desolador y abarca todas las líneas del campo de juego. En la zona media, Jorge Gatica quedó completamente descartado tras sufrir un desgarro de 3 centímetros, mientras que sus compañeros Yastin Navarro (microdesgarro) y Matías Sandoval (pequeño desgarro) tampoco alcanzaron a recuperarse para el viaje.

A ellos se suman Felipe Fritz, quien se mantiene realizando trabajos diferenciados entre la cancha y el gimnasio, y el juvenil Vicente Conelli, enfocado en labores de fortalecimiento de cuádriceps. Si bien Diego García ya superó su dolencia, aún se encuentra poniéndose a punto en lo futbolístico. Por si fuera poco, la principal preocupación radica en su máxima figura, Cristian Insaurralde, quien arrastra una leve cojera y se mantiene como la gran duda hasta el último minuto.

Para rematar el complejo panorama, el ataque sufre la baja obligada de su referente de área, Gustavo Gotti, quien deberá cumplir una fecha de castigo por suspensión tras acumular tarjetas amarillas.

Cristián Insaurralde está en duda para jugar ante Puerto Montt.

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El rompecabezas inédito para visitar el Chinquihue

Ante esta emergencia total, el periodista Ricardo Pinto adelantó la probable formación con la que los zorros del desierto saltarán al césped sintético sureño.

Cobreloa saltaría a la cancha con Hugo Araya en la portería; una línea de cuatro defensores compuesta por Lucas Cornejo, Bastián San Juan, Rodolfo González y David Tapia; en la zona de contención y salida se ubicarán Tomás Aránguiz junto a Christian Muga; para dejar en labores creativas y de enganche a Sebastián Zúñiga, Francisco Velazco y Alvaro Delgado; comandando el ataque en solitario el delantero Esteban Gallardo.