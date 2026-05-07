Dura baja en Cobreloa: importante jugador sufre lesión y estará un mes fuera

Cobreloa pierde a importante jugador por lesión y le da un dolor de cabeza importante a César Bravo.

Cobreloa ya tiene toda la mente puesta en lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Ascenso, en donde el conjunto ‘Loíno’ tendrá un importante compromiso por la 11° fecha, en la que visitará a Santiago Wanderers en Valparaíso.

Para este duelo, en las últimas horas el conjunto que comanda César Bravo recibió una dura noticia dentro de plantel, en la que perderá a una importante figura para los próximos partidos.

Se trata del defensor Diego García quien tras salir con molestias durante el partido pasado ante Deportes Antofagasta, se le realizaron los estudios pertinentes y se determinó la gravedad de su lesión.

El periodista Pedro Marín informó en su cuenta de ‘X’ que García será baja por cuatro semanas tras sufrir un desgarro en el soleo del gemelo izquierdo de 2 centímetros.

García será baja en Cobreloa | Foto: Photosport

De esta manera, César Bravo tendrá que solucionar este importante problema en Cobreloa, en la que pensando en sus próximos desafíos no podrá contar con un elemento clave como Diego García.

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El defensa de Cobreloa Diego Garcia será baja por lo menos por cuatro semanas fueras de las canchas tras presentar un desgarro en el soleo del gemelo izquierdo de 2 centímetros — PEDRO MARIN NAVARRO (@MARINNSTER) May 6, 2026

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