Poco después del mediodía, el elenco "Caturro" recibe a los hispanos en un verdadero duelo de gigantes en el Ascenso nacional.

La fecha 14 de la Primera B tendrá este sábado uno de los encuentros más atractivos de toda la temporada. Santiago Wanderers y Unión Española se enfrentarán en Valparaíso en un duelo que reúne a dos históricos del fútbol chileno con la misión de acercarse a la pelea por el ascenso.

Los “Caturros” llegan en uno de sus mejores momentos del año. Luego de un inicio irregular, el equipo porteño encadenó tres triunfos consecutivos que le permitieron alcanzar la cima de la tabla junto a Cobreloa y San Marcos de Arica, transformándose nuevamente en un serio candidato para regresar a Primera División.

En la vereda opuesta, Unión Española también logró levantar su nivel tras un complicado arranque de campeonato. Sin embargo, los Hispanos sufrieron una inesperada caída ante Deportes Copiapó en la fecha pasada, resultado que frenó su recuperación y los obliga a sumar en Playa Ancha.

Por historia, presente y necesidad de puntos, el compromiso asoma como uno de los más atractivos de la jornada en el Ascenso chileno.

¿A qué hora juega hoy Santiago Wanderers vs Unión Española?

El encuentro entre Santiago Wanderers y Unión Española se disputará este sábado 31 de mayo desde las 12:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Hispanos y Caturros chocan esta jornada en el Elías Figueroa.

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Originalmente el compromiso estaba programado para otra fecha, pero fue reprogramado debido a la falta de contingente policial en la región producto de los servicios de seguridad asociados a la Cuenta Pública.

¿Dónde ver EN VIVO a Santiago Wanderers vs Unión Española?

El encuentro será transmitido por la señal básica de TNT Sports. Además, para ver el encuentro entre “Caturros” e hispanos de forma online se podrá hacer por HBO Max.

Así está la tabla de posiciones en Primera B

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Últimos 5 1 Santiago Wanderers 13 7 4 2 27 15 12 25 D – E – V – V – V 2 Cobreloa 13 7 4 2 27 16 11 25 V – V – D – V – E 3 San Marcos 13 6 7 0 19 9 10 25 V – V – E – E – V 4 Antofagasta 13 6 4 3 22 15 7 22 V – D – V – E – E 5 Puerto Montt 13 7 1 5 16 14 2 22 D – V – V – D – D 6 Temuco 13 5 5 3 25 17 8 20 V – E – D – V – V 7 U. Española 13 6 2 5 17 15 2 20 V – V – V – V – D 8 Recoleta 13 6 2 5 23 23 0 20 D – D – V – D – E 9 San Luis 13 5 4 4 23 21 2 19 D – V – D – V – V 10 Magallanes 13 5 3 5 20 21 -1 18 V – D – D – V – D 11 Copiapó 13 5 3 5 19 22 -3 18 D – V – V – D – V 12 Iquique 13 2 6 5 15 18 -3 12 V – E – E – D – E 13 Curicó Unido 13 2 6 5 14 24 -10 12 V – D – E – D – E 14 Unión San Felipe 13 3 3 7 10 25 -15 12 D – D – D – V – D 15 Santa Cruz 13 1 5 7 17 25 -8 8 D – E – D – D – E 16 Rangers 13 0 3 10 11 25 -14 3 D – D – E – D – D