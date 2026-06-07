Nelson Sepúlveda tuvo un altercado con su entrenador en el partido entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

La enorme tensión que amenazaba con hacer estallar el proceso de Fernando Díaz en la Región del Biobío parece comenzar a encauzarse hacia la paz. Luego de que el director técnico pusiera en duda su continuidad con un drástico ultimátum a la dirigencia, el gran protagonista de la polémica alzó la voz.

A través de su cuenta de Instagram, el experimentado mediocampista de Deportes Concepción, Nelson Sepúlveda, emitió un sincero y noble mea culpa público, ofreciendo disculpas al estratega y buscando apagar el incendio camarín adentro.

El escándalo, que fue transmitido EN VIVO por las pantallas de TNT Sports, ocurrió en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, cuando el “Nano” decidió reemplazar a Sepúlveda a los 42 minutos de la primera parte por Aldrix Jara. Tras protagonizar reproches cruzados, gritos e insultos en el banquillo, el volante decidió poner la pelota al piso.

“Quiero expresar mis sinceras disculpas al entrenador Fernando Díaz y su cuerpo técnico, a los hinchas, trabajadores del club y dirigentes por la situación ocurrida durante el partido frente a Coquimbo Unido. Como futbolista profesional, vivo cada encuentro con una enorme intensidad y compromiso”, introdujo el exjugador de Cobresal en su plataforma social.

Con total hidalguía, el “27” del León de Collao asumió su error por la airada pataleta: “En un momento de frustración deportiva, reaccioné de una forma que no es la que corresponde. Durante toda mi carrera he procurado actuar con profesionalismo, compromiso y respeto, valores que seguirán guiando mi conducta dentro y fuera de la cancha”.

Nelson Sepúlveda se enojó por el cambio y se lo reprochó frente a las cámaras a Fernando Díaz.

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El intento por frenar el quiebre definitivo con el “Nano”

El potente escrito de Sepúlveda llega justo después de que se destapara que el exentrenador de Coquimbo Unido e histórico del fútbol chileno había golpeado la mesa ante la mesa directiva con un categórico e inamovible “es él o yo”.

Consciente de que sus palabras pueden bajar las revoluciones en la cúpula lila y salvar su permanencia en el plantel, el volante concluyó de forma humilde. “Seguiré trabajando con humildad y dedicación para aportar al equipo y retribuir la confianza de quienes siempre nos apoyan”, cerró el mediocampista, dejando ahora la pelota en el terreno de Fernando Díaz y la dirigencia para ver si se acepta el perdón o se mantiene el castigo.

La declaración de Nelson Sepúlveda