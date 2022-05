Colo Colo no pudo sumar los tres puntos en su visita a Perú donde enfrentó a Alianza Lima. Los albos desaprovecharon grandes ocasiones de gol para haber sacado una mayor diferencia en el encuentro y que sin duda pagaron caro durante el partido, debiendo conformarse con sumar una sola unidad en esta cuarta fecha de la competencia.

Uno de los problemas que ha comenzado a tener el Cacique comandado por Gustavo Quinteros es producto del poco recambio que tiene en la banca de suplentes para los partidos de Copa Libertadores, donde el entrenador no realiza muchos cambios en estos enfrentamientos dando a conocer la diferencia que hay entre jugadores.

En esta misma línea el periodista Cristián Caamaño durante el programa de Deportes en Agricultura liquidó a quienes son suplentes en Colo Colo para los partidos del certamen internacional, dando a conocer que no están a la altura del equipo titular y emplazando una reflexión analizando al técnico.

“Hay una situación que en Colo Colo no se ha podido corregir, y no es un tema de Quinteros. Los suplentes no están a la altura del equipo titular. Cuando Colo Colo va a buscar una variante, a priori sabes que no es”, comenzaba explicando el comunicador en su análisis.

Colo Colo y Alianza Lima reparten puntos en la Copa Libertadores. (Foto: Colo Colo)

En esta misma línea, el profesional contempló que “Ayer hizo dos cambios y prácticamente es hacer un saludo a la bandera. Por Quinteros que no entre nadie y creo que es el primero que tiene el diagnóstico claro. Los once que están muy por encima del resto de jugadores que están en la banca”.

No terminó ahí, producto de que además agregó que “Por eso vemos que Quinteros es tan reacio a hacer cambios y rotaciones. Lo hará cuando la situación sea limite. Le va a exprimir hasta la última gota a los once titulares, porque los suplentes lamentablemente no están a la altura”, sentenció.

Colo Colo regresa este viernes a Chile para comenzar a preparar su próximo encuentro en el Campeonato Nacional, donde el lunes se la semana siguiente enfrentarán a Curicó Unido en la vuelta del fútbol chileno.

