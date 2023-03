Colo Colo ya dio vuelta la página de la derrota ante Coquimbo Unido y ahora solo piensa en su próximo compromiso del Campeonato Nacional 2023, donde recibirá a Magallanes en el Estadio Monumental el domingo 5 de marzo a las 18:00 PM de Chile continental.

Darío Lezcano, delantero paraguayo que llegó este año, acumula dos goles con la camiseta del Cacique y esta tarde abordó la conferencia de prensa en la previa del partido ante los carabeleros en la sala de prensa del Monumental.

Lezcano y Colo Colo buscan dejar atrás la caída ante Coquimbo. | Foto: Agencia UNO

El guaraní lamentó la reciente caída ante los piratas: “Duele la derrota porque nadie quiere perder. Yo no creo que nos falte algo, solo mejorar algunos errores y después el equipo está bien, trabajamos día a día para estar, para mejorar esos errores. Nos entendemos muy bien cada entrenamiento”.

Lezcano aboga para que el duelo ante Magallanes no se suspenda: “Vamos a jugar de local otra vez con nuestra gente, muy bien por esa parte. Magallanes juega la Copa Libertadores y nosotros no queremos que se suspenda el partido porque a nosotros nos conviene jugar porque si no, paramos muchos días. Necesitamos la competencia”.

En el cierre, Lezcano le deja un sutil recado a Gustavo Quinteros: “Como dije, uno siempre quiere ser titular y quiere hacerlo lo mejor. Yo soy ese jugador que donde voy, trato de estar al 100%, ayudar al equipo. Quiero llegar a la Selección porque tuve una lesión y quiero llegar otra vez, esa es la meta”, remató.