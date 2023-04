Ex delantero de Universidad de Chile, Diego Rivarola, abordó el amargo empate entre Colo Colo y Unión La Calera, asegurando que los albos no tienen un plantel para confiar y sus rendimientos distan mucho del 2022.

Colo Colo cosechó un amargo empate ante Unión La Calera en el arranque de la Fecha 12, compromiso en donde los albos fueron visitantes y prácticamente no se generaron ninguna ocasión clara de gol durante todo el partido.

El juego definitivamente no dejó satisfecho a Gustavo Quinteros, pero tampoco llenó el paladar de Diego Rivarola, histórico ex delantero de Universidad de Chile quien en F90 de ESPN Chile abordó el presente de los albos y lanzó sin pelos en la lengua.

“Definitivamente, Colo Colo todavía no logra el funcionamiento y menos lo iba a lograr hoy con tantos cambios, con mayor razón. Uno no espera que con estos cambios mejore mucho y podría diagnosticar que baja un escalón”, dijo Gokú.

Colo Colo sumó un amargo empate ante La Calera. | Foto: Photosport

Para Rivarola, lo de ayer “Lo que demuestra Colo Colo hoy no es solo que no juega bien, sino que no tiene un plantel en el cual confiar para grandes cosas. Cuando hablamos de Copa Libertadores o torneo nacional, uno piensa más que en los once iniciales, en un plantel, y con esta actuación muestra que el plantel no está a la altura de lo que necesitan”.

“Para nosotros es evidente, Colo Colo hoy efectivamente no creo que logre el rendimiento del año pasado y no tiene el nivel de jugadores que tenía el año pasado tampoco. Incluso tuvo jugadores que el año pasado anduvieron bien y no han sido los mismos”, concluyó.

Ahora, el Cacique se prepara para recibir a Boca Juniors en el Estadio Monumental, compromiso que ya cuenta con dos localidades cerradas por orden de CONMEBOL y se espera que se cierren dos más por disposición de las autoridades.