El ex jugador del Cacique y campeón de la Copa Libertadores 1991 se refirió a la dificultad que ha tenido Colo Colo para convertir desde los doce pasos, quitándole peso a la ineficacia y resaltando lo que han logrado en el último año.

Colo Colo ha tenido una nube negra encima en sus últimos dos partidos del Campeonato Nacional 2022, fallando dos penales de manera consecutiva ante Audax Italiano y Huachipato en los pies de Gabriel Costa y Leonardo Gil, respectivamente.

Los desaciertos del Cacique desde los doce pasos le han significado no poder abrochar resultados o abrir la cuenta en otros que bien podrían ser determinantes más adelante con el correr del Campeonato Nacional 2022.

“A veces te puede tocar no acertar. Yo no soy mucho de buscar culpables en el fútbol, en ningún sentido y menos en algo tan marcado por las probabilidades y que es un 50 y 50. Ahora hay que buscar quién te puede acertar, que puede ser Lucero y que los patee permanentemente. Yo creo que ahí se acabaría la discusión. Es parte del juego fallar, no es tan dramático tampoco. Nos tocó fallar más de la cuenta y esperemos que ahora se pueda acertar más”, aseguró Hugo Rubio en conversación con el diario La Tercera.

El “Pajaro” le bajó el perfil al problema albo: “Puede que si hay una derrota es porque no se jugó bien, ahora, si uno lo ve en los trofeos y en lo que ha ganado Colo Colo en el último tiempo, es distinto. Ganó la Supercopa y la Copa Chile, por lo tanto, también tiene buenos aciertos”.

Rubio solo espera que el equipo pueda volver a exhibir el rendimiento que alguna vez mostró el 2021 con los mismos intérpretes: “Hay que esperar que se encuentre el equipo ideal para recuperar el rendimiento porque lo tiene y lo demostró hace poco con los jugadores que están ahora. Es cosa de retomar la fineza y el nivel. Al igual que fallar un penal, jugar mal también es parte del juego, no se puede jugar bien siempre”.

Los albos tienen una inmejorable oportunidad para encausar los malos resultados y los problemas desde los doce pasos este mediodía, cuando tengan que recibir a Universidad de Chile en el Estadio Monumental.