El histórico ex jugador de Colo Colo analizó la victoria del Cacique ante Curicó Unido por el Campeonato Nacional 2022, en donde destacó la victoria en una cancha extremadamente difícil y que en estos tiempos ya no se gana solo con la camiseta.

Colo Colo tuvo que sufrir más de la cuenta para quedarse con los tres puntos en su visita a Curicó, en donde derrotó al conjunto local por 2-1 en un partido que tenía controlado, pero que se le complicó en el segundo tiempo.

Juan Martín Lucero y Gabriel Suazo abrieron la senda de la victoria en la primera etapa. Si bien el Cacique no hizo un primer tiempo descollante, fue efectivo para marcar diferencias, las cuales se estrecharon en el complemento con el gol de Coelho para los locales.

Uno que analizó el partido de los albos en la Región del Maule fue Jaime ‘Pillo’ Vera, histórico ex jugador de los albos quien atendió el teléfono de Bolavip y se largó para llenar de loas al equipo que ayer fue dirigido por Leandro Stillitano.

“Buen triunfo, además que Curicó es una cancha difícil, no es fácil jugar ahí. Curicó venía jugando bien, yo creo que Colo Colo mientras estuvo entero físicamente, fue superior y, de hecho, por eso marcó los dos goles al principio”, comenzó diciendo el ‘Pillo’.

Vera cree que Colo Colo rescató un triunfazo en una cancha difícil. | Foto: Agencia UNO

“Después se emparejó porque Colo Colo bajó un poquito y Curicó apretó un poco más, emparejando así el partido. Juega bien Colo Colo, tiene buen equipo, marcan bien, se desdoblan, tienen buen pie, opciones, se asocian bien”, complementó en elogios Vera.

El ex jugador, eso sí, avisó que los tiempos han cambiado: “Ahora, hay que tener en cuenta que no juegan solos, hay un rival que tiene argumentos, se prepara y estudia los partidos. No va a ser como era antiguamente que iba a Curicó, metía 4 goles y ganaba con la camiseta. Ahora es difícil eso, se preparan bien. Curicó fue un digno rival, jugó bien, pero Colo Colo aprovechó las oportunidades y ganó el partido”.

En el cierre, Vera no quiso dejar pasar la oportunidad de que el sábado se produzca un homenaje a Esteban Paredes, quien volverá al Estadio Monumental, pero vistiendo la camiseta de Coquimbo Unido: “Es el goleador histórico, cómo no le van hacer un homenaje, es lo que corresponde. Aparte que, como persona, Esteban es extraordinario así que con mayor razón”, sentenció.