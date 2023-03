El periodista de ESPN, Sebastián Esnaola, habló de la actualidad del Cacique y aseguró que Colo Colo se llena de presión antes de enfrentar a Universidad de Chile con un equipo que no vuelva en la cancha como lo hacía la versión 2022.

Colo Colo se sacudió de la derrota ante Coquimbo Unido el día domingo con un revitalizador triunfo ante Magallanes por 2-0 en la antesala de lo que será el Superclásico frente a Universidad de Chile el próximo domingo 12 de marzo en el Estadio Monumental.

Si bien el compromiso de los albos fue ante un Magallanes a media máquina, el Cacique recuperó parte de la memoria que lo hizo volar durante todo el 2022 y que lo tenía como un equipo suelto que jugaba de memoria.

Uno que quiso analizar la actualidad de los albos y lo que dejó el partido frente a Magallanes fue Sebastián Esnaola, periodista y panelista de Equipo F de ESPN quien aseguró que el Cacique se llena de presión antes de enfrentar a la U.

Colo Colo viene de un trabajado triunfo ante Magallanes. | Foto: Agencia UNO

“Palacios no es Gil, él se da cuenta de es y por algo sale como sale ayer. Nuevamente un jugador sale con mucha afectación, porque hay mucha presión en Colo Colo, es muy notoria la presión porque no están jugando como el técnico quiere y no están llegando a ese nivel”, dijo.

En esa misma línea, complementa diciendo que “La semana pasada pasó con Gutiérrez, ahora con Palacios. Hay demasiada presión y tensión por la exigencia que les pide Quinteros y uno entiende que se trasluce de esta forma porque el equipo no juega como él quiere. Se gana, pero sigue si convencer todavía Colo Colo”.

Albos y azules se medirán el domingo donde el Cacique buscará estirar su hegemonía sobre su clásico rival, mientras que la U quiere dar el batacazo monumental y vencer al Cacique en Pedreros después de casi 22 años.