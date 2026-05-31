“A Lautaro Pastrán le aconsejaría en Colo Colo que no se acerque tanto a Arturo Vidal…”

El gran nivel que ha mostrado Lautaro Pastrán en las últimas semanas no ha pasado desapercibido en Colo Colo. El atacante volvió a ser una de las figuras en la victoria 4-2 sobre Deportes La Serena y sigue ganando terreno en el esquema de Fernando Ortiz.
Quien valoró el presente del argentino nacionalizado chileno fue el histórico Eddio Inostroza. En conversación con Bolavip Chile, el recordado “Yeyo”, campeón en cinco ocasiones con el Cacique, destacó el crecimiento del jugador, aunque también le entregó un llamativo consejo para potenciar aún más su rendimiento.
“El plantel viene haciendo las cosas bien, hay jugadores que han levantado, Lautaro Pastrán me gustó bastante”, comenzó señalando el exmediocampista, antes de profundizar en una recomendación que involucra directamente a Arturo Vidal.
Lautaro Pastrán anotó un gol ante los papayeros en La Portada (Photosport).
“Yo le daría un consejo a ese cabro. A Lautaro le aconsejaría que no se acercara tanto a Arturo Vidal. Te voy a dar un argumento: cuando Lautaro se acerca a un jugador se debilita a través de pedirle constantemente el balón. Si se va a acercar a Vidal, Vidal se la va a pedir, se la va a pedir, y Pastrán se va a ver como un mero pasador de la pelota hacia atrás”, analizó.
Pero Inostroza no sólo habló del buen momento de Pastrán. También aprovechó de respaldar al joven arquero Gabriel Maureira, quien ha sumado minutos en las últimas semanas defendiendo el arco albo.
“Anda bien y se puede mandar algunos errores, pero ayudémosle a que esos errores se subsanen rápidamente a través de la continuidad de juego”, sostuvo el ex campeón con Colo Colo, quien pidió mantener la confianza en el portero durante la disputa de la Copa Chile.
En síntesis…
- Elogios a Pastrán: Eddio Inostroza aplaudió el crecimiento de Lautaro Pastrán, quien se consolidó como la gran revelación del segundo semestre en Colo Colo.
- Curiosa advertencia: El histórico albo le aconsejó a Pastrán no acercarse tanto a Arturo Vidal en la cancha para evitar que el “Rey” lo absorba y lo transforme en un simple pasador.
- Apoyo al arquero: “Yeyo” respaldó al juvenil Vicente Maureira, pidiendo que se le mantenga la continuidad en Copa Chile para que gane confianza a pesar de sus errores.