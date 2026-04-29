Accionista de Colo Colo encara a Aníbal Mosa en plena Junta de Blanco y Negro por culpa de Fernando Ortiz: “¿Cuándo…”?

La Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, desarrollada este miércoles 29 en el Estadio Monumental, dejó distintos momentos de tensión, debate y también escenas más distendidas en torno al presente de Colo Colo.

Uno de los focos de discusión estuvo en la conducción técnica del primer equipo. Pese a que el Cacique es líder de la Liga de Primera 2026, el trabajo del argentino Fernando Ortiz sigue generando opiniones divididas entre hinchas y parte del entorno albo.

El malestar de un hincha de Colo Colo con Fernando Ortiz

En ese contexto, un accionista interpeló directamente a Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que maneja los hilos del club, aunque el dirigente se tomó la situación con buen humor.

“Con todo respeto, ¿cuándo nos va a traer un entrenador?”, consultó el hincha oiundo de Valdivia.

El Cacique sigue en la pelea por el título de la Liga de Primera | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

Lejos de entrar en conflicto, el empresario puertomontino respondió de inmediato: “Pero hoy día tiene un entrenador usted po”, lanzó Mosa.

Sin embargo, el accionista volvió a insistir con otra frase contra el DT albo.“El hombre nos tiene enfermos del corazón a todos”, comentó, en referencia a los ajustados triunfos del Popular.

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En el cierre, Mosa volvió a salir al paso con tono relajado. “Ganando los partidos al minuto 92 les va a dar un infarto a todos (…) Oiga, pero mírelo por el lado positivo: está puntero con un partido menos”, cerró entre risas.

Un accionista le expresó a ByN su malestar con actual entrenador de Colo-Colo



– "Con todo respeto, cuando nos va a traer un entrenador?



– "Él hombre nos tiene enfermos del corazón a todos" pic.twitter.com/6OHtAXVoUV — Hanti (@Hanti09) April 29, 2026

En resumen…

La Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro dejó uno de sus momentos más comentados cuando un hincha cuestionó a Fernando Ortiz frente a Aníbal Mosa.

El presidente de Colo Colo evitó la tensión, respondió entre bromas y recordó que el Cacique marcha líder con un partido pendiente.