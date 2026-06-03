Se terminó la espera para Aníbal Mosa. El presidente de Blanco y Negro concretó uno de los movimientos más importantes de su trayectoria al mando de Colo Colo y se convirtió oficialmente en el máximo controlador de la concesionaria que administra al club.

La operación comenzó en abril, cuando el empresario puertomontino anunció una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por hasta 61.186.470 acciones Serie B de Blanco y Negro, equivalentes al 61,2% del capital disponible. El objetivo era claro: reforzar su posición y tomar el control definitivo de la sociedad anónima.

La oferta finalizó este martes 2 de junio a las 17:30 horas y los resultados fueron ampliamente favorables para Mosa. Según informó Radio Cooperativa, el dirigente logró reunir cerca del 72% de las acciones de Blanco y Negro, transformándose oficialmente en el principal controlador de la concesionaria.

Aníbal Mosa es el máximo controlador de ByN (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

El movimiento representa un paso clave para el actual presidente albo, quien durante los últimos meses ha impulsado una profunda reestructuración al interior de la administración del club, especialmente tras la salida del denominado Bloque Vial de la mesa directiva.

El paso definitivo de Aníbal Mosa para liderar una nueva era en Colo Colo

La consolidación del poder de Mosa comenzó a tomar forma durante abril, cuando logró obtener mayoría en el directorio de Blanco y Negro, escenario que le permitió encabezar las principales decisiones institucionales.

Publicidad

En aquella oportunidad, el empresario ya había anticipado la importancia del momento que atravesaba la concesionaria: “Lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro”, señaló tras concretarse los primeros cambios en la estructura dirigencial.

Con el control accionario ahora asegurado, Mosa fortalece su posición al mando de Colo Colo y queda con margen para liderar los proyectos deportivos e institucionales que marcarán el futuro del club en los próximos años.

DATOS CLAVE

Aníbal Mosa se convirtió oficialmente en el máximo controlador de la concesionaria Blanco y Negro.

Publicidad

El dirigente albo logró reunir cerca del 72% de las acciones de la sociedad.