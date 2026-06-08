El "Cacique" comienza a proyectarse de cara al mercado de fichajes con presupuesto ya en mano.

El mercado de fichajes de invierno se acerca y en Colo Colo ya comienzan a definir los movimientos que realizarán para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada 2026. Sin embargo, a diferencia de ventanas anteriores, el cuadro albo afrontará este período con importantes restricciones económicas.

Según informó Radio ADN, Blanco y Negro tendría contemplado destinar apenas US$1,5 millones para la contratación de nuevos futbolistas durante el próximo mercado de pases. La cifra representa una inversión considerablemente menor en comparación con otros procesos recientes y refleja el complejo escenario financiero que atraviesa la concesionaria.

La dirigencia ya tendría definidas sus prioridades para reforzar el equipo dirigido por Fernando Ortiz. El principal objetivo será incorporar un volante y un extremo, posiciones que han sido identificadas como fundamentales para potenciar al plantel durante la segunda rueda del Campeonato Nacional y los desafíos del segundo semestre.

Mosa se sincera sobre el mercado de fichajes en Colo Colo.

El presupuesto disponible obliga a Colo Colo a ser especialmente cuidadoso en la búsqueda de incorporaciones. Por ello, la dirigencia estaría enfocada en analizar alternativas específicas que se ajusten tanto a las necesidades deportivas como a las posibilidades económicas del club.

De hecho, el propio presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, reconoció recientemente que el Cacique atraviesa una etapa de “economía de guerra”, una frase que refleja la necesidad de optimizar recursos y priorizar la estabilidad financiera antes que grandes desembolsos en el mercado.

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Bajo ese escenario, la política será distinta a la observada en temporadas anteriores, cuando el club realizó inversiones más importantes para potenciar su plantel. En esta oportunidad, el foco estará puesto en encontrar refuerzos puntuales que puedan aportar rendimiento inmediato sin comprometer aún más las finanzas institucionales.

¿Qué puestos se buscan reforzar en Colo Colo?

La búsqueda de un mediocampista aparece como una de las principales urgencias del cuerpo técnico. Fernando Ortiz considera fundamental sumar un jugador capaz de aportar equilibrio, generación de juego y experiencia para fortalecer una zona clave del campo.

Por otra parte, la llegada de un extremo también figura entre las prioridades. La intención sería sumar velocidad, desequilibrio y variantes ofensivas para ampliar las opciones del entrenador en el ataque albo durante la segunda mitad de la campaña.

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Con un presupuesto acotado y la necesidad de reforzar sectores específicos del equipo, el Popular enfrentará uno de los mercados de fichajes más austeros de los últimos años. La capacidad de acertar en las incorporaciones será clave para determinar si el equipo logra mantenerse competitivo en la lucha por sus objetivos deportivos durante el cierre de la temporada 2026.

DATOS CLAVE

Colo-Colo dispondrá de solo US$1,5 millones para fichajes en el mercado de invierno 2026.

El presidente Aníbal Mosa definió la situación financiera actual del club como “economía de guerra”.

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