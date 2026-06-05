El seleccionado nacional asoma en el horizonte del elenco de Macul. Su futuro en Talleres de Córdoba es un misterio total.

Colo Colo busca alternativas en el mercado de fichajes y por ello tiene a una vieja obsesión en el radar. El conjunto albo quiere dar el salto de calidad y tras la cordillera aseguran que ya tiene un nombre en carpeta para concretarlo.

¿De quién se trata? Según indicó La Voz de Argentina, ese es el caso de Matías Catalán. El defensor central puede dejar Talleres de Córdoba y en Macul están atentos al desenlace de la historia.

Una vez más, el cuadro popular posa su atención sobre el seleccionado nacional, que ya conversó con el presidente de su institución para definir su futuro. Se resolverá en la siguientes semanas.

“Habló con Andrés (Fassi), pero no está presionando para irse ni hay ánimo de conflicto. Lo que suceda será de manera consensuada con el club”, comenzó señalando el medio citado.

Sobre el mismo punto, agregó: “A partir de las ofertas que puedan surgir, siempre que sean convenientes para ambas partes (…) Colo Colo habría renovado su interés“.

Matías Catalán está en carpeta de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Matías Catalán, el sueño de Colo Colo

Cabe consignar que no es el primer libro de pases en el que el zaguero de 33 años puede llegar al Estadio Monumental. En 2023 y 2025 estuvo cerca de arribar a la escuadra chilena, pero optó por continuar en Argentina.

Durante la presente temporada, Matías Catalán ha disputado una totalidad de 19 compromisos con Talleres de Córdoba. En tales duelos, no aportó con goles, pero sí entregó dos asistencias.

En resumen:

El club Colo Colo renovó su interés por fichar al defensor central Matías Catalán .

renovó su interés por fichar al defensor central . El zaguero Matías Catalán , de 33 años, evalúa su salida consensuada de Talleres de Córdoba.

, de 33 años, evalúa su salida consensuada de Talleres de Córdoba. El futbolista Matías Catalán registra 19 partidos disputados y dos asistencias en la presente temporada.