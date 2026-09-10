Advierten que Fernando Ortiz tiene esta exigencia para renovar en Colo Colo: “Quiere…”

Según indicó el periodista Daniel Arrieta, el DT argentino anhela sumar a los refuerzos que él solicite en el siguiente mercado de fichajes.

Colo Colo tiene una negociación pendiente, la que tendrá que resolver antes del término de esta campaña: el vínculo de Fernando Ortiz llega a su fin. ¿Continuará ejerciendo sus funciones en Macul?

A pesar de que Blanco y Negro quiere seguir contando con él, hay una exigencia sobre la mesa del DT argentino. Ella fue revelada por el periodista Daniel Arrieta en los micrófonos de TNT Sports.

Según indicó el comunicador, el entrenador de 48 años anhela tener un mercado de fichajes a la altura, considerando la inminente clasificación a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

“Faltando casi tres meses, no hay negociación formal con Fernando Ortiz. Sí han existido conversaciones informales, de las habituales entre el entrenador y el presidente, Aníbal Mosa”, comentó el reportero.

Luego, agregó: “Quiere que le traigan los jugadores que pida, lo que no ha pasado en estos mercados de pases. Entonces vamos a ver cómo avanza esta situación, los diálogos ya se cruzan”.

Fernando Ortiz tiene pendiente su renovación en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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El punto a favor de Colo Colo por Fernando Ortiz

Finalmente, el rostro de TV entregó un detalle clave por el que el estratega puede permanecer en el Estadio Monumental. La participación internacional que tendrá el club le llama la atención.

“Es muy atractivo para Fernando Ortiz dirigir la Copa Libertadores. No lo ha hecho hasta el momento en su carrera. Es un gran desafío para él”, cerró sobre el director técnico.