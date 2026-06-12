Óscar Wirth zanja el debate: esto elegiría entre ganar la Copa del Mundo o la Copa Libertadores

El histórico exportero chileno eligió entre dos de los mayores sueños que puede tener un futbolista y explicó los motivos detrás de su postura.

Pocos debates generan tanta discusión en el mundo del fútbol como elegir entre conquistar una Copa del Mundo con la selección de tu país o levantar la Copa Libertadores con el club de tus amores.

Esta disyuntiva divide a hinchas, exjugadores e incluso a quienes tuvieron la posibilidad de vestir ambas camisetas.

En Sudamérica, donde la pasión por los colores se vive con una intensidad única, la pregunta adquiere una dimensión especial.

Óscar Wirth da su veredicto sobre este debate

Uno de los que fue invitado a pronunciarse sobre este eterno debate fue Óscar Wirth. El histórico exportero de La Roja y referente del fútbol chileno entregó a Bolavip Chile una respuesta categórica.

“Obviamente ganar una Copa del Mundo es lo máximo que uno puede aspirar. Hay mucha diferencia”, aseguró de entrada el exguardameta.

Aunque el ex Cobreloa y Colo Colo también aprovechó la instancia para cuestionar el actual formato de la máxima cita planetaria. “A pesar que yo encuentro muy malo ahora porque se distorsionó con esto de tener muchas selecciones y entonces ya no van los mejores sino todos los que puedan ir”, reflexionó.

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Es así como el otrora seleccionado chileno dejó clara su postura sobre un debate que suele dividir opiniones.

En resumen…

Óscar Wirth fue consultado sobre uno de los debates más recurrentes del fútbol y entregó una respuesta que no dejó espacio para las dudas, aunque también aprovechó de dejar una reflexión sobre el presente de la máxima cita planetaria.