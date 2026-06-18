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El potente análisis de Néstor Pipo Gorosito sobre las posibilidades de la UC en la Copa Libertadores: “Hoy no hay…”

El histórico de la Franja entregó su visión sobre el panorama que enfrentará el equipo de Daniel Garnero tras avanzar a los octavos de final.

El entrenador argentino abordó el escenario actual de la UC en la Libertadores.
© PhotosportEl entrenador argentino abordó el escenario actual de la UC en la Libertadores.

Universidad Católica cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y logró instalarse entre los 16 mejores del certamen continental, consolidando una campaña que le permitió seguir en carrera en uno de los torneos más exigentes de Sudamérica.

Tras la finalización de esta etapa, el torneo entró en un receso producto de la disputa del Mundial 2026, lo que frenó temporalmente la competencia y postergó el desarrollo de las llaves de eliminación directa hasta agosto.

En este periodo, los Cruzados aprovecharán para ajustar detalles, reforzar el plantel y planificar lo que será la reanudación del certamen, donde deberán enfrentar a Estudiantes de La Plata en una serie de alta exigencia.

La UC llega a esta instancia tras ganar el Grupo D | FOTO: Facundo Morales/Fotobaires/Photosport

La UC llega a esta instancia tras ganar el Grupo D | FOTO: Facundo Morales/Fotobaires/Photosport

Néstor Pipo Gorosito no se olvida de la UC

En ese contexto, Néstor “Pipo” Gorosito, histórico de la Franja, analizó en conversación con Bolavip Chile el presente del equipo dirigido por Daniel Garnero y el panorama que se avecina en la llave ante los “Pincharratas”.

“Falta muchísimo todavía, falta mucho”, lanzó de entrada el entrenador argentino de 62 años.

“La UC dio un paso más importante en la cancha de Boca, ha jugado muy bien en Brasil también. Hoy no hay un equipo que supere en demasía a los demás, en su momento fue Flamengo o Palmeiras, pero ahora no hay un equipo que tenga supremacía”, agregó.

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De esta manera, Gorosito no le cierra la puerta a un eventual “batacazo” de la UC en una Libertadores que se muestra más abierta que en años anteriores.

En resumen

  • Néstor “Pipo” Gorosito analizó el presente de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026 y valoró las opciones del elenco cruzado, destacando que actualmente no existe un equipo con un dominio marcado en Sudamérica.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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