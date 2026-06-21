Tras brillar en Copa Chile, el "King" rompió el silencio sobre su renovación a los 39 años. Destapó ofertas sobre la mesa y le dejó una firme condición a la dirigencia para no armar las maletas.

Arturo Vidal sueña en grande con asegurar su continuidad en Colo Colo después de completar una temporada en la que entendió que su mejor libreto debe ser hablar exclusivamente con la pelota.

El King optó por cerrar la boca, alejarse de las polémicas y dedicarse por completo a jugar en una inédita posición sobre el terreno de juego, transformándose en uno de los pilares fundamentales del Cacique durante este 2026. Este renacer futbolístico es el gran argumento que lo hace proyectar su renovación de contrato, el cual expira originalmente a finales de año.

Luego de timbrar la sólida goleada frente a Deportes Recoleta por la Copa Chile, el mediocampista y capitán albo fue consultado de forma directa por los medios de comunicación sobre su deseo de extender el vínculo contractual por una temporada más.

Si bien el bicampeón de América arrancó manifestando de entrada un directo “feliz si puedo continuar”, no tardó en encender las alarmas en el Estadio Monumental al lanzar una sutil pero firme advertencia a la dirigencia de Blanco y Negro, destapando que manejaría alternativas reales para continuar su carrera profesional en otras latitudes si en Macul no aceleran las gestiones.

Arturo Vidal le pasa la pelota a Blanco y Negro por su renovación.

Ofertas sobre la mesa y un respeto absoluto por el Cacique

A sus 39 años y bordeando las cuatro décadas de vida, el histórico volante dejó en claro que colgar los botines de forma definitiva no está dentro de sus planes inmediatos, respaldado por alternativas concretas para mudarse de club. “Voy a seguir jugando, no puedo decir si me han llamado otros equipos, le tengo mucho respeto a Colo Colo”, confesó abiertamente el referente popular, pasándole de manera elegante toda la presión a la mesa directiva para sentarse a negociar los términos de un nuevo acuerdo antes de que sea demasiado tarde.

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La gran clave que alimenta la ilusión de Arturo Vidal para exigir un año más de contrato radica en el extraordinario estado físico que ha exhibido en el presente certamen, dejando atrás el fantasma de las lesiones gracias a un gran trabajo de acondicionamiento. “Este año no he tenido ni un problema. Como lo vuelvo a repetir tuve una pretemporada que hace mucho tiempo no tenía, así que estoy contento”, apuntó el “King”, quien además infló el pecho para defender sus méritos numéricos jugando en la última línea: “Yo creo que (jugando) atrás. He jugado 15 o 16 partidos y nos han marcado en cinco o seis partidos, los demás hemos terminado en cero”.

El último gran sueño antes del retiro definitivo

La ambición del hoy defensor de mantenerse ligado al club de sus amores va mucho más allá de un simple capricho de vigencia, puesto que apunta a metas internacionales ambiciosas.

El deseo final de Arturo Vidal es disputar la Copa Libertadores 2027 con la camiseta alba. Por ahora, el jugador mantiene la fe intacta en el apoyo de la fanaticada: “Espero que las cosas se vayan dando y si es acá, feliz. Quiero seguir acá, la gente también quiere que siga, entonces vamos a seguir trabajando”, sentenció.