Aníbal Mosa hace feroz guiño para el posible primer refuerzo de Colo Colo: “El que esté libre…”

Colo Colo ya ha comenzado a hacer noticia en lo que es este mercado de pases, en el que los ‘Albos’ ya empiezan a moverse para poder conformar un competitivo plantel para este segundo semestre, el que les permita poder quedarse con la Liga de Primera y la Copa Chile, los dos objetivos que tiene el equipo de Fernando Ortiz.

En las últimas horas el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa conversó nuevamente con los medios de comunicación y fue consultado sobre el nombre de Jordhy Thompson, quien vuelve a tomar fuerza y que el mandamás se encargó en hacer un feroz guiño ante su posible vuelta.

“Si, pero mira, yo creo que no podemos nosotros lapidar a gente por los errores del pasado. Como dicen ‘el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’ ¿o no? Por eso, nosotros vamos a ser sumamente responsables de buscar lo mejor para el equipo, por eso es que nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”, partió señalando Mosa.

En esa misma línea, el presidente de Blanco y Negro sabe que el caso de Jordhy Thompson genera polémica tras lo que fue su salida del club tras problemas extafutbolísitcos, los que son materia de análisis dentro de la gerencia de Colo Colo ante una posible vuelta.

Thompson apaerce como un serio candidato en Colo Colo | Foto: Photosport

“Estamos haciendo el análisis interno muchachos, lo estamos haciendo muy profundamente porque no queremos desviar nada en el equipo, sino más bien que sean un aporte”, declaró.

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Finalmente, Mosa evitó referirse a la opción de nombres en específico, en la que solo señala que están trabajando con el cuerpo técnico de Fernando Ortiz en diversos jugadores, los que espera poder materializar como próximos refuerzos de Colo Colo a la brevedad.

“No les puedo comentar eso po’ muchachos. Ustedes saben que estamos conversando, ayer conversamos con nuestro cuerpo técnico. El directorio entero escuchó a nuestro técnico, el directorio está con nuestro técnico en una conversación permanente para poder reforzar el equipo”, concluyó.

En Síntesis

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa , analiza el posible retorno del futbolista Jordhy Thompson.

, analiza el posible retorno del futbolista Jordhy Thompson. El entrenador Fernando Ortiz busca reforzar el plantel para disputar la Liga y Copa Chile.

busca reforzar el plantel para disputar la Liga y Copa Chile. La directiva de Blanco y Negro evalúa profundamente los errores pasados del jugador Thompson.