En Colo Colo suman siete bajas para enfrentar este jueves a O’Higgins por la Copa Chile, donde a última hora se sumó una importante pieza por lesión muscular.

Este jueves Colo Colo visita a O’Higgins de Rancagua en partido pendiente por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde el Cacique llega como líder indiscutido del Grupo E con nueve puntos.

Pero en esta ocasión el entrenador Fernando Ortiz tendrá que hacer varios cambios obligados en el equipo titular, pues tiene siete bajas que lo hacen mover el tablero, por lo que mandará una renovada formación a la cancha de El Teniente.

La nueva baja de Colo Colo

En tan solo la última semana el técnico argentino perdió a dos piezas claves y titulares indiscutidos. El primero fue el atacante Lautaro Pastrán por un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha y ahora se suma el defensa Jonathan Villagra.

Según el parte médico que dieron a conocer en la antesala al duelo con el Capo de Provincia, el zaguero de 25 años sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho, sometiéndose a tratamiento kinésico.

De esta forma, Villagra se une al listado de descartados que tiene el Tano Ortiz, donde aparte de Pastrán están Marcos Bolados, Fernando De Paul, Claudio Aquino y Javier Correa. Estos dos últimos siguen en reintegro deportivo.

Publicidad

Mientras que el juvenil Felipe Raipán recibió dos fechas de suspensión por la expulsión ante Unión Española del pasado lunes en el Estadio Santa Laura.

¿A qué hora es el partido de O’Higgins vs. Colo Colo?

El Cacique visita al Capo de Provincia este jueves 2 de julio a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la segunda fecha del Grupo E en la Copa Chile.

En síntesis

Jonathan Villagra sufrió un desgarro en el cuádriceps y es baja en Colo Colo.

sufrió un desgarro en el cuádriceps y es baja en Colo Colo. Siete bajas suma Colo Colo para el partido ante O’Higgins por Copa Chile.

suma Colo Colo para el partido ante O’Higgins por Copa Chile. Jueves 2 de julio a las 20:30 juegan O’Higgins y Colo Colo en Rancagua.