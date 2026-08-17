Patricio Yáñez instala las dudas sobre esta figura de Colo Colo: “No ha estado bien”

El comentarista deportivo hizo hincapié en la irregularidad de Arturo Vidal. No le han gustado sus últimas actuaciones.

Colo Colo tropezó en la Liga de Primera y empató 2-2 contra O’Higgins. La escuadra alba se mantiene en el liderato del certamen local, pero estrechó su diferencia con sus principales escoltas.

Ante ello, Patricio Yáñez reaccionó en los micrófonos de Radio Agricultura. El comentarista deportivo aludió a una materia que no le está convenciendo del elenco de Macul. ¿Qué pasó?

El retirado futbolista se refirió a la retaguardia del conjunto popular y apuntó contra Arturo Vidal. La razón: el oriundo de San Joaquín ha exhibido falencias en una zona que no es su especialidad.

“Hace varios partidos que defensivamente no viene bien. Le han marcado de una manera que uno no apreció en la primera parte del torneo. La caja de seguridad era difícil de poder vulnerar y ha coincidido en que no ha defendido bien”, lanzó.

“En eso, Arturo Vidal frente a Everton y U. La Calera no anduvo bien. Ayer partió con dudas y después se fue afirmando, pero O’Higgins superó al mediocampo de Colo Colo. Pudo haberlo perdido”, agregó.

Arturo Vidal recibe cuestionamientos en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal genera dudas en Colo Colo

Finalmente, Pato Yáñez profundizó en su análisis, haciendo hincapié en el rendimiento del histórico seleccionado chileno. Su polifuncionalidad, en este caso, puede ser confusa.

“Ayer fue líbero en línea de 3 y después pasó al medio con línea de 4. Se sentía tan responsable que de alguna manera se desprendió de su posición. Para mí gusto, hasta el partido con Deportes Limache muy bien”, reflexionó.

“Después, de líbero, contra Everton y La Calera, jugó mal. Él personalmente no ha estado bien. Ayer comenzó con algunas dudas y después se afirmó“, cerró.