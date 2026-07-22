Coke Hevia entrega pistas sobre nuevo candidato a reforzar Colo Colo: “Tengo otro nombre”

El periodista reveló pormenores sobre el arco del cuadro popular. Hay más opciones tras el fallido arribo de Santiago Mele.

Colo Colo debe buscar nuevas alternativas para su portería. El conjunto albo no logró incorporar a Santiago Mele, por lo que hay otros candidatos a utilizar su puesto en este mercado de fichajes.

Al menos, así lo explicó Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta. El periodista se refirió a los rumores sobre el arco del cuadro popular y entregó pistas sobre un futbolista que puede arribar a Macul.

¿De quién se trata? Si bien no especificó su identidad, reveló pormenores: ya estuvo en la órbita de Blanco y Negro. El comunicador jugó al misterio y generó incertidumbre.

“Hoy, Colo Colo no tiene plata. Anda un arquero argentino por ahí dando vueltas, no le doy mucho argumento, porque es del cuarto orden. Yo tengo otro nombre, que sí tiene más palmarés“, comentó.

“Se lo ofrecieron gratis a Colo Colo a principio de año, ya cuesta como 250 mil dólares. Es un tema de contrato con sus clubes. Es extranjero. Y la otra opción es: ¿para qué nos vamos a gastar plata ahora?”, agregó.

Colo Colo busca arquero en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo analiza su arco en el mercado de fichajes

Cabe consignar que tal como mencionó la voz radial, en la cúpula alba toma fuerza la alternativa de no sumar arqueros en este período de transferencias y mantener lo que tiene en este momento.

De ratificar dicha postura, Colo Colo se inclinaría por conservar a Gabriel Maureira y Fernando de Paul. Es decir, apostaría por reforzar al plantel adulto en otras posiciones para el cierre de la temporada.