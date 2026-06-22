En Blanco y Negro decidieron iniciar conversaciones con el puntero formado en casa y que actualmente milita en el FC Orenburg de Rusia.

En Colo Colo han iniciado los contactos para reforzar el equipo de Fernando Ortiz de cara al segundo semestre, donde esperan recuperar el título en la Liga de Primera 2026, que es el gran objetivo luego de un centenario para el olvido.

Si bien actualmente el Cacique es el líder indiscutido con 36 puntos y sacándole 10 unidades a su escolta, Universidad Católica, en Macul no se confían.

Por lo mismo quieren potenciar el plantel del Tano Ortiz y uno de los nombres que empieza a tomar fuerza es el del extremo Jordhy Thompson, formado en Colo Colo que actualmente milita en el FC Orenburg de Rusia.

Jordhy Thompson tiene contrato vigente con FC Orenburg. (Foto: Instagram)

Jordhy Thompson se acerca a Colo Colo

El Niño Joya se encuentra en Chile en medio de sus vacaciones y ha dado una gran impresión en Blanco y Negro, pues lo han visto entrenarse de forma independiente.

Además, creen que en el pasado quedaron sus polémicas y escándalos fuera de la cancha, los mismos que lo llevaron a tener que dejar Colo Colo a fines de 2023, cuando protagonizó un caso de violencia intrafamiliar contra su actual esposa y madre de su hijo.

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Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, en ByN tienen la voluntad de sentarse a conversar con Thompson, para ver si existe la posibilidad real que pueda volver a casa, considerando que tiene contrato vigente hasta 2027 con el equipo ruso.

Cabe recordar que el antofagastino fue vendido el elenco gasífero por 1,2 millones pero solo el 60% de su pase, por lo que el resto sigue siendo de Colo Colo.

En síntesis

Jordhy Thompson tiene contrato vigente hasta 2027 con el FC Orenburg de Rusia.

tiene contrato vigente hasta 2027 con el FC Orenburg de Rusia. El 60% del pase de Thompson fue vendido al club ruso por 1,2 millones.

de Thompson fue vendido al club ruso por 1,2 millones. 36 puntos registra Colo Colo en el liderato de la Liga de Primera 2026.