Cambio de esquema y con sorpresas: la inédita formación que ensaya Ortiz en Colo Colo

El técnico albo tendría en mente modificar el esquema táctico ante la ausencia de Arturo Vidal por suspensión.

Colo Colo ya piensa en el duelo ante Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera, un partido clave para volver a los triunfos tras el empate del pasado domingo sin goles ante Huachipato y así mantener la ventaja sobre Universidad de Chile y Universidad Católica en la cima.

A falta de dos entrenamientos para definir el equipo estelar del próximo domingo, Fernando Ortiz comenzó a mostrar movimientos que podrían traer una importante novedad táctica en los albos.

La principal ausencia será la de Arturo Vidal, quien no podrá estar por suspensión. Esto obligaría al técnico albo a modificar el esquema que ha utilizado en las últimas semanas, dejando atrás la línea de tres defensores para regresar a una zaga de cuatro.

Según informó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, el trabajo realizado este jueves dejó entrever un dibujo distinto para enfrentar al León de Collao. La formación que probó el “Tano” tendría a Vozinha en el arco; Jeyson Rojas, Iván Román, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Lautaro Pastrán en el mediocampo; mientras que Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Leandro Hernández conformarían el ataque.

El cambio de sistema buscaría darle mayor equilibrio al equipo ante la ausencia de Vidal, reforzando el mediocampo y recuperando un esquema que Ortiz ya utilizó en el Cacique. Además, el ingreso de Pastrán le permitiría sumar mayor movilidad y conexión entre los volantes y los delanteros.

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De todos modos, el técnico de Colo Colo aún tiene dos prácticas por delante antes de confirmar el equipo titular que enfrentará a los lilas el próximo domingo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.