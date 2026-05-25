Juan Cristóbal Guarello deja la grande y acusa a jugador de Colo Colo de querer arrancar: “No quiere estar”

El conductor de La Hora de King Kong asegura que un jugador de Colo Colo ya no quiere continuar en el Estadio Monumental.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo finalmente fue para los albos, equipo que tuvo que remontar la desventaja inicial y se terminó llevando el triunfo con dos verdaderos golazos de Javier Correa en el primer tiempo.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Fernando Ortiz se dedicó a administrar la ventaja y le sirvió. Eso sí, un jugador entró en el segundo tiempo y no estuvo a la altura de lo que exigía el compromiso y tampoco de los hinchas.

Aquino termina contrato en diciembre con Colo Colo. | Foto: Photosport

Se trata de Claudio Aquino, quien mostró un bajísimo nivel y le valió la crítica de Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong: “Aquino fantasma. Él no quiere estar en Colo Colo, este Aquino no le sirve al equipo si es de los sueldos más altos”, dijo en primera instancia.

Guarello insiste en que el ex Vélez Sarsfield ya no quiere seguir en el Estadio Monumental: “Entró y jugó parado. Si pueden volver a ver el partido, vean cómo jugó. No tocó la pelota y esa actitud impidió que se generara otra opción para resolver”, complementó.

Cabe recordar que Claudio Aquino tiene contrato con el Cacique hasta final de temporada y, con actuaciones como estas, se ve muy difícil que la dirigencia de Blanco y Negro quiera renovarle contrato a uno de los sueldos más altos del plantel.

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En síntesis

Colo Colo venció a Universidad Católica con dos goles anotados por Javier Correa.

El director técnico Fernando Ortiz administró la ventaja del equipo durante el segundo tiempo.

Juan Cristóbal Guarello criticó el bajísimo nivel y la actitud de Claudio Aquino.