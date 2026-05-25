Manuel de Tezanos explica el partido para el olvido de Claudio Aquino en Colo Colo: “Me decían que…”

El periodista y conductor de programas deportivos cuenta el por qué del bajo partido de Claudio Aquino ante Universidad Católica.

Colo Colo sacó chapa de candidato a quedarse con el título de la Liga de Primera 2026 el día de ayer, toda vez que el equipo dirigido por Fernando Ortiz derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena.

El DT de los albos se la jugó en el segundo tiempo con el ingreso de Claudio Aquino para tener el balón y hacerlo circular, pero nada de eso ocurrió: el ex Vélez Sarsfield tuvo un partido para el olvido donde casi no la tocó, no se movió y no se mostró participativo.

Aquino tuvo un bajo nivel ante Católica. | Foto: Photosport

El bajísimo partido de Claudio Aquino en Colo Colo tendría una explicación, según Manuel de Tezanos: “Estuve con Marcelo González (periodista) y me decían que está lesionado, que tiene un problema en la rodilla… pero si está lesionado que no juegue, si no se movía”, reveló el periodista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Acto seguido, el conductor del programa televisivo dejó entrever una pequeña crítica a Fernando Ortiz, aduciendo a que tenía más alternativas que hacer entrar a un jugador lesionado: “Le quedaba un cambio a Colo Colo cuando entró Aquino. Si está mal…”, agregó.

Lo cierto es que Claudio Aquino no hizo un partido que invite a pensar en una extensión de su contrato que vence en diciembre, pero tendrá una nueva oportunidad el próximo sábado cuando Colo Colo visite a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

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En síntesis

Colo Colo derrotó 2-1 a Universidad Católica en el estadio Claro Arena.

El jugador Claudio Aquino ingresó lesionado del término de su rodilla en el segundo tiempo.

El contrato de Claudio Aquino con el club albo vence en diciembre.