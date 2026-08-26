El comentarista deportivo le respondió al mediocampista, que lo culpó de ir en contra de Colo Colo. ¿Qué le dijo?

Colo Colo tiene una nueva telenovela. Luego de quedarse con el Superclásico, las declaraciones de Arturo Vidal no estuvieron libres de polémicas. ¿La razón? El oriundo de San Joaquín provocó una controversia.

Al momento de analizar la victoria sobre el archirrival en su canal de YouTube, el mediocampista se lanzó hacia Claudio Borghi y lo trató de ir contra la escuadra alba por justificar el penal cobrado en el Estadio Nacional.

¿Y cómo reaccionó el comentarista deportivo? No quiso echarle bencina al incendio e intentó apaciguar los ánimos con el volante de 39 años. Sin embargo, dejó una potente reflexión.

“Nunca en mi vida le respondí a un jugador. Evidentemente este penal, fue penal. Yo como colocolino debo decir que no era penal. Ese es mi problema“, comenzó indicando con ironía en TNT Sports.

“Yo no soy tonto. No me voy a pelear con uno de los mejores jugadores de la historia de la selección. Muchos me escribieron, como referente en Colo Colo. Pero yo no soy referente en Colo Colo”, agregó.

Claudio Borghi le respondió a Arturo Vidal en Colo Colo. (Imagen: TNT Sports)

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La reacción de Claudio Borghi en Colo Colo

Finalmente, el retirado entrenador ahondó en su visión y descartó ser un personaje de mayor jerarquía en la institución de Macul. Su corazón está al otro lado de la cordillera.

“Yo no soy anticolocolino. Pero no tengo esa formación, yo soy formado en Argentinos Juniors. Mi idea no es pelear con nadie. No tengo galardones para pelear con él“, expresó.

“Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre. Yo lo recibí cuando era cadete y lo subí al primer equipo. No le enseñé nada. Todo fue mérito de él“, cerró.