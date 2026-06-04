Coca Mendoza se mete en el Mercado de Fichajes de Colo Colo: Propone dos nombres para el equipo

El histórico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo le propone dos nombres a Fernando Ortiz para reforzar al plantel.

Colo Colo está esperando a que termine la fase de grupos de la Copa de la Liga y la primera rueda de la Liga de Primera para sentarse a ver qué refuerzos pueden llegar de cara a un segundo semestre que asoma como exigente.

Si bien son varios los nombres que suenan para llegar al Estadio Monumental como Francisco González o Carlos Palacios, la realidad es que el Cacique tendría que apuntar un poco más bajo en el presente Mercado de Fichajes.

Uno que conoce de cerca al Cacique y sus necesidades es Gabriel ‘Coca’ Mendoza, histórico del club quien conversó con Dale Albo e identificó las necesidades: “Tiene que llegar un buen mediocampista, un volante que meta una buena pelota. Un Mati Fernández, un Mago Valdivia. No está en Chile”, dijo.

Coca Mendoza quiere ver a Popín Castro en Colo Colo. | Foto: Photosport

Sin asco, el ‘Coca’ le pone nombre y apellido a un posible refuerzo: “Lo otro es buenas un lateral derecho chileno. Jeyson Rojas se la está farreando. El ‘coreano’ Salinas (Francisco) tendría que estar acá hace rato, pero no va a llegar. No lo van a vender”.

¿Otro más? Mendoza se la juega por un nombre que sonó con fuerza para llegar a principio de temporada, pero que finalmente no se concretó: “Siempre he querido a Popín (Daniel Castro), pero no sé si lo irán a vender”, remató.

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Lo cierto es que el Cacique pretende incorporar refuerzos para mantener su liderato en la Liga de Primera 2026 el segundo semestre, lograr el título y proyectar la participación en Copa Libertadores de América 2027.

En síntesis

Colo Colo busca refuerzos para mantener su liderato en la Liga de Primera 2026.

El exjugador Gabriel Mendoza identificó las necesidades de fichajes para el club albo.

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