Coca Mendoza se mete en el Mercado de Fichajes de Colo Colo: Propone dos nombres para el equipo

Colo Colo está esperando a que termine la fase de grupos de la Copa de la Liga y la primera rueda de la Liga de Primera para sentarse a ver qué refuerzos pueden llegar de cara a un segundo semestre que asoma como exigente.
Si bien son varios los nombres que suenan para llegar al Estadio Monumental como Francisco González o Carlos Palacios, la realidad es que el Cacique tendría que apuntar un poco más bajo en el presente Mercado de Fichajes.
Uno que conoce de cerca al Cacique y sus necesidades es Gabriel ‘Coca’ Mendoza, histórico del club quien conversó con Dale Albo e identificó las necesidades: “Tiene que llegar un buen mediocampista, un volante que meta una buena pelota. Un Mati Fernández, un Mago Valdivia. No está en Chile”, dijo.
Coca Mendoza quiere ver a Popín Castro en Colo Colo. | Foto: Photosport
Sin asco, el ‘Coca’ le pone nombre y apellido a un posible refuerzo: “Lo otro es buenas un lateral derecho chileno. Jeyson Rojas se la está farreando. El ‘coreano’ Salinas (Francisco) tendría que estar acá hace rato, pero no va a llegar. No lo van a vender”.
¿Otro más? Mendoza se la juega por un nombre que sonó con fuerza para llegar a principio de temporada, pero que finalmente no se concretó: “Siempre he querido a Popín (Daniel Castro), pero no sé si lo irán a vender”, remató.
Lo cierto es que el Cacique pretende incorporar refuerzos para mantener su liderato en la Liga de Primera 2026 el segundo semestre, lograr el título y proyectar la participación en Copa Libertadores de América 2027.
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En síntesis
- Colo Colo busca refuerzos para mantener su liderato en la Liga de Primera 2026.
- El exjugador Gabriel Mendoza identificó las necesidades de fichajes para el club albo.
- Francisco Salinas y Daniel Castro son los futbolistas sugeridos por Mendoza como refuerzos.