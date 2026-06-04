Coke Hevia augura un pobre Mercado de Fichajes de Colo Colo y cree que sólo habrá una novedad: “Dicen que…”

El periodista y conductor de Pauta de Juego cree que el Cacique no necesita mucho refuerzo y anticipa un posible trueque.

Colo Colo marcha primero en la Liga de Primera 2026 y este fin de semana buscará un milagro para meterse en las semifinales de la Copa de la Liga, donde debe derrotar a Huachipato el domingo y esperar que el viernes Deportes Concepción le robe puntos a Coquimbo Unido.

Con el término del primer semestre a la vuelta de la esquina, en Blanco y Negro ya trabajan en lo que será el Mercado de Fichajes para un equipo que, de momento, está a 10 puntos de su más cercano perseguidor en el torneo.

Con esa realidad, Coke Hevia destacó en DLT Sports el crecimiento que ha tenido el Cacique esta temporada y cree que ya se prueba la corona: “Solidez, pragmatismo, ahora empezó a jugar bien… Colo Colo va a ser campeón, salvo una hecatombe”, dijo.

Fernando Ortiz evaluará refuerzos terminada la primera rueda. | Foto: Photosport

Incluso, el periodista y conductor de Pauta de Juego pone en duda que los albos necesiten refuerzos: “Hay que ver si realmente necesita refuerzos y gastar plata a mitad de año, yo creo que no”, agregó.

Hevia hace eco de un rumor y cree que el único movimiento que se podría producir es la hipotética salida de Claudio Aquino a Vélez Sarsfield en intercambio por Diego Valdés: “Dicen que, con suerte, el trueque de Claudio Aquino con Diego Valdés”, remató.

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¿Se reforzará Colo Colo en este Mercado de Fichajes? Lo cierto es que una vez terminado el compromiso ante Cobresal de la próxima semana, Fernando Ortiz se sentará con Aníbal Mosa para discutir si traen jugadores y en qué puesto.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 con 10 puntos de ventaja.

Claudio Aquino podría salir a Vélez Sarsfield en un trueque por Diego Valdés.

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